Хроника 5 января: приговор Саакашвили, убийство в Киеве, голая Femen у посольства

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В пятницу, 5 января, Минздрав Украины предложил отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством), генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга, народный депутат Ирина Луценко получили от старшего сына Александра щедрый подарок, а в Кабмине сообщили, насколько повысят пенсии в 2019. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

В Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину. "Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебным положением в отношении Михаила Саакашвили и определил в качестве меры наказания четыре года лишения свободы, которые сокращены согласно закону об амнистии на одну четверть и, в конечном счете, составили три года лишения свободы", — говорится на сайте суда.

Рева улетел лечиться в Израиль

Министр социальной политики Украины Андрей Рева накануне новогодних праздников отправился на лечение в Израиль. У главы Минсоцполитики диагностировали пневмонию, сообщает интернет-издание "Информационная Виннитчина". По данным СМИ, Рева недавно подхватил воспаление легких. Сначала он лечился в Винницкой городской клинической больнице №2, но там ему стало хуже. В связи с осложнениями, вызванными болезнью, министра отправили на лечение в Израиль. Официальной информации о состоянии чиновника на данный момент не поступало. Между тем сообщение о болезни главы Минсоцполитики и о его отбытии на лечение в Израиль не оставило равнодушными пользователей соцсетей.

МОЗ инициирует отмену спецразрешений народным целителям

Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством). Проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины" находится на общественном обсуждении. В Минздраве отметили, что регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям.

Сын Луценко сделал родителям щедрый подарок

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга, народный депутат Ирина Луценко получили от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен. Соответствующие изменения внесены в декларации генпрокурора и нардепа 2 января. Указывается, что вид дохода — "подарок в неденежной форме". Какой именно, не отмечается.

Голая активистка Femen показала "ядерную кнопку"

Активистка движения Femen 5 января провела акцию возле посольства США. Обнаженная женщина залезла на стелу с названием посольства, расположенного на улице Сикорского. На ее теле была надпись "Big button" — большая кнопка. В руках активистка держала чемоданчик с надписью "Nuclear Football" — "Ядерный футбол".

В Киеве женщина зарезала гостя и выбросила в мусорник

В Киеве женщина зарезала своего знакомого. Как сообщили в ГУ Нацполиции в столице, инцидент произошел в Святошинском районе Киева. Вечером мужчина пришел к знакомой в квартиру, где между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину, а она, защищаясь, схватила нож и нанесла обидчику многочисленные ранения. После этого тело убитого выбросила в мусорный бак. По заключению судебно-медицинской экспертизы, киевлянин умер в результате полученных ножевых ранений. Злоумышленница свою вину полностью признала.

Гепатит в Николаеве: число больных возросло

Число госпитализированных с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве увеличилось до 48 человек. "В ночь с 4 на 5 января в больницу попало еще 4 человека. Всего 48 заболевших, из них 6 детей. У 22-х человек диагноз гепатита А подтвердился анализами. Четыре взрослых человека уже выписаны из стационара. Также в учреждении отмечают, что изначально среди заболевших преимущественно были жители Заводского района, но сейчас среди заразившихся есть и жители Витовского и Ингульского района", — сообщили местные СМИ.

Под Киевом горе-мать бросила троих детей без присмотра

В Киевской области женщина бросила троих детей на пьяного сожителя. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, в Васильковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Мытница 27-летняя мать оставила троих маленьких детей и исчезла на пять дней. Работники сектора ювенальной превенции местной полиции совместно со службой по делам детей и центром социальных служб для семьи, детей и молодежи немедленно выехали по указанному адресу. Выяснилось, что накануне новогодних праздников женщина ушла из дома, оставив детишек в возрасте от трех до пяти лет с сожителем. За детьми мужчина не ухаживал и злоупотреблял спиртными напитками.

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В Киеве задержали экс-министра правительства Крыма

Бывший чиновник администрации Крыма был задержан в Киеве утром 5 января. Телеканал "Прямой" со ссылкой на СБУ сообщил, что это Петр Михальчевский, возглавлявший непродолжительное время в 2014 году крымский Минздрав. Его задержали в многоэтажке на Воскресенской улице Днепровского района Киева. Глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.