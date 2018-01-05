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    Общество

    Гепатит в Николаеве: число больных возросло

    Тема:

    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве (9)

    (обновлено: )14201
    По информации николаевских СМИ, среди 48 заболевших гепатитом А - шестеро детей. Все заразившиеся находятся на стационарном лечении.
    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Число госпитализированных с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве увеличилось до 48 человек.

    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины
    Гепатит в Николаеве. Число заболевших растет все время

    Об этом сообщают Новости N со ссылкой на Николаевскую областную инфекционную больницу.

    "В ночь с 4 на 5 января в больницу попало еще 4 человека. Всего 48 заболевших, из них 6 детей. У 22-х человек диагноз гепатита А подтвердился анализами. Четыре взрослых человека уже выписаны из стационара. Также в учреждении отмечают, что изначально среди заболевших преимущественно были жители Заводского района, но сейчас среди заразившихся есть и жители Витовского и Ингульского района", — сообщает издание.

    Напомним, в среду, 3 января, начали поступать сообщения, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз. 

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