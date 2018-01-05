Гепатит в Николаеве: число больных возросло

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КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Число госпитализированных с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве увеличилось до 48 человек.

Об этом сообщают Новости N со ссылкой на Николаевскую областную инфекционную больницу.

"В ночь с 4 на 5 января в больницу попало еще 4 человека. Всего 48 заболевших, из них 6 детей. У 22-х человек диагноз гепатита А подтвердился анализами. Четыре взрослых человека уже выписаны из стационара. Также в учреждении отмечают, что изначально среди заболевших преимущественно были жители Заводского района, но сейчас среди заразившихся есть и жители Витовского и Ингульского района", — сообщает издание.

Напомним, в среду, 3 января, начали поступать сообщения, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз.