Гепатит в Николаеве. Число заболевших растет все время

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Очередное ЧП

В последние дни в Николаеве участилось число случаев, связанных с подозрением на заболевание тяжелым недугом — болезнью Боткина, или гепатитом А. Сначала об этом сообщила на своей странице в Facebook главный врач областной инфекционной больницы региона Светлана Федорова.

Как выяснилось, в Заводском районе города с 3 декабря 2017 года начали регистрировать случаи заболевания вирусным гепатитом А. Первый николаевец заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться только с 28 декабря 2017 года. По состоянию на 2 января по Заводскому району было зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. А на 4 января число заболевших возросло до 37 человек, 5 из которых — в Ингульском районе.

После появления массовых сообщений о вспышке гепатита А в Николаеве в мэрии города провели экстренное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Читайте также: Менингит в Киеве и по стране: как опознать болезнь

По словам заместителя главного санитарного врача области Александра Игнатенко, эпидобследование установило, что общего пищевого фактора у пациентов нет, люди даже нигде не встречались.

"Это дало основания считать, что единственный фактор, объединяющий больных — вода из пунктов доочистки и розлива", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Вместе с тем в СМИ стали появляться сообщения, что заболевшие гепатитом употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода". Представители ТМ, чью продукцию указали как наиболее вероятный источник заражения николаевцев гепатитом А, такие обвинения отвергли.

Числа заболевших нет

В целом выяснилось, что заболевшие покупали доочищенную воду в семи пунктах разлива, а принадлежат эти точки разным предпринимателям, вода – разной системы очистки. На данный момент из всех семи пунктов разлива санитарные врачи отобрали образцы, которые исследуют в лабораториях Николаева и Одессы. Николаевские специалисты огласят свой вердикт через три дня, одесские – после 6 января. Как сообщил Игнатенко, до получения результатов анализов нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что вирус содержится именно в доочищенной воде, а не в водопроводной.

Деятельность этих семи точек временно запрещена до получения результатов анализов, а специалисты Госпродпотребслужбы также проверят еще 120 пунктов разлива воды в городе до 20 января.

Впрочем, по мнению специалистов, такие меры не смогут положить конец заболеваниям, так как инкубационный период вирусного гепатита А — от 14 до 45 суток, поэтому, сколько людей является носителями вируса, на данный момент сказать невозможно. Тем более, что заразившийся может передать вирус другим при личном контакте.

Читайте также: Вспышка гепатита в Николаеве: люди в панике

Сезонность и без вакцинации

Впрочем, по заявлению советника председателя Николаевкой ОГА Евгения Шевченко, никакой вспышки вирусного гепатита А в Николаеве нет, а сложившаяся ситуация — всего лишь сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А.

"Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них дети — 35; в 2017 году заболело 43 человека, из них 12 детей", — заявил Шевченко.

Он также добавил, что врачи-инфекционисты контролируют ситуацию с больными пациентами.

Но заместитель директора ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Александр Игнатенко в свою очередь заявил, что к данному случаю сезонность не применима.

"В основном сезонный рост происходит осенью и весной. В самом деле сезонность у этого заболевания есть. Сейчас сказать, что сыграла на руку как-то сезонность, я не могу. На сегодняшний день предпосылок таких нет", — сообщил он.

Тем не менее представитель управления здравоохранения, некоторые лечебные учреждения города готовы перепрофилировать в случае роста заболевания среди граждан.

На заявление офиса губернатора Николаевской области о том, что рост заболеваемости гепатитом А в Николаеве — всего лишь сезонность, обратила внимание политэксперт Елена Дьяченко. В частности, она акцентировала, что речь не идет о вакцинации.

"А ну раз и в прошлых годах — то нормально. Ничего особенного, сезонность. О вакцинации речи вообще нет", — написала Дьяченко в Facebook.

Напомним, по определению Всемирной организации здравоохранения, гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Люди, заболевшие гепатитом А, часто нуждаются в госпитализации (приблизительно 1 из 5). Летальный исход вследствие данного заболевания (приблизительно 3-5 случаев на 1000) возникает в редких случаях. Заразиться гепатитом А можно легко от человека больного гепатитом А особенно при совместном проживании и ведении совместного домашнего хозяйства. Вакцина против гепатита А может предотвратить возникновение заболевания. Вакцина против гепатита А может использоваться одновременно с другими вакцинами.