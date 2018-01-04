Вспышка гепатита в Николаеве: люди в панике

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Николаеве зафиксировали вспышку заболеваемости вирусным гепатитом А, известном как болезнь Боткина. Заместитель главного санитарного врача области Александр Игнатенко рассказал, что за последний месяц только в одном из районов города госпитализировали около 30 человек с таким диагнозом. Он предположил, что гепатит А передается через питьевую воду.

Удалось ли точно установить причины распространения гепатита в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила главный редактор сайта города Николаева 0512.com.ua Снежана Ракчеева.

Какое количество на данный момент госпитализированных с гепатитом А? Какие меры принимаются для борьбы с заболеванием?

— На текущий момент известно, что 37 человек находится в больнице с гепатитом А, шестеро из них — дети. В городе говорят, что в среду в мэрии было внеочередное заседание и там назвали одну из причин: те, кто болеют сейчас, они пили воду из пунктов разлива. Есть у нас в городе такая «Чистая вода». Но сейчас проводятся исследования, и Санэпидемстанция еще окончательных результатов не давала, но, скорее всего, что передает эту инфекцию именно торговая марка «Чистая вода». Проверки идут, но результатов еще не давали. То есть, ничего пока еще не закрывали, потому что официально не могут закрыть пункты до получения результатов исследований.

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— Я думаю, что люди уже в курсе, поскольку информация — на слуху, и, скорее всего, что воду они не покупают. Но на данный момент, да. Пока все еще можно купить здесь воду, у нас в городе — около 120 пунктов разлива этой воды.

Что говорят в самой компании?

— В компании вообще отрицают свое причастность к этому, и они заявили, что никакого отношения к вспышке заболевания отрицают, они гордятся своей продукцией, она у них — максимально чистая, и все производство этой воды автоматизировано. Как они заявили, никаким образом инфекция не могла попасть. Это их официальная версия, они опубликовали её у себя на официальной странице.

Как население воспринимает эту информацию? Нет ли паники?

— Это сейчас в городе — на слуху, все немножко в панике, но массово люди не стоят в очередях. Вода в магазинах есть, все спокойно продается, и, тем более, можно просто кипятить обычную воду и пить её, это даже будет эффективнее. Даже наш врач посоветовал: если покупаете магазинную воду, то лучше и её кипятить.

Кипячение воды нейтрализует вирус?

— 99,9%, что да. Врач говорил, что там есть небольшая вероятность, что нет. Тем не менее, это один из самых безопасных способов, как очистить воду.

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К слову, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире «ГС» отметил, что 80% взрослого населения Украины имеют иммунитет к гепатиту А.