В Николаеве 35 человек заразились гепатитом А, покупая очищенную воду

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве принимаются экстренные меры по борьбе с вспышкой заболевания заболевания вирусным гепатитом А, сообщается на сайте городского совета. Созвано срочное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с эпидемической ситуацией.

"В среду, 3 января, в адрес и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой поступило письмо от и.о. директора ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Владимира Клочко, в котором сообщается об ухудшении эпидемической ситуации по вирусному гепатиту А среди жителей Николаева. Владимир Клочко информирует, что по состоянию на 3 января зарегистрировано 35 случаев заболевания, преимущественно в Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах", — говорится в сообщении.

По данным эпидрасследования установлено, что лица, которые заболели, употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода". Руководитель ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" просит созвать срочное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС г. Николаева с целью локализации и ликвидации случаев заболевания вирусным гепатитом А.

Ранее сообщалось, что в Ровно зафиксировали вспышку гепатита А (болезнь Боткина), в результате чего были госпитализированы 18 человек, из них – четверо дети.