По информации СМИ, в Николаевской областной инфекционной больнице находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден. Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.
Николаевский горсовет принял решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана - во всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича в ответ на вопрос журналистов о его внезапном исчезновении после вручения протокола о коррупции, через балкон он не перелезал, выходил из здания через входную дверь горисполкома.
Согласно заявлению горисполкома, решение принято в целях обеспечения общественного порядка в Николаеве во время майских праздников 1-2 мая, повышения мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.