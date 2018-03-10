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    Николаевский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Больница
    В Николаеве новая вспышка гепатита, 44 человека госпитализированы
    06:26 29.01.2018
    265Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По информации СМИ, в Николаевской областной инфекционной больнице находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден. Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.
    Шприц. Архивное фото
    В Николаеве 35 человек заразились гепатитом А, покупая очищенную воду
    15:19 03.01.2018
    813Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    По данным эпидрасследования установлено, что 35 человек заболели , которые заболели вирусным гепатитом А после того, как употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода".
    В Николаеве мэру заблокировали вход в кабинет
    Смена власти в Николаеве: кабинет и приемная мэра опечатаны
    09:37 15.12.2017
    443Политический кризис: страна в тупике
    На оттиске штампа указано наименование органа, который опечатал кабинет - "режимно-секретный орган". Скорее всего, идет о режимно-секретном отделе, который занимается сохранностью тайн горисполкома.
    Река Ингул под Николаевом. Архивное фото
    Николаевский горсовет из-за холеры запретил купаться и ловить рыбу
    19:32 16.08.2017
    109
    Николаевский горсовет принял решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана - во всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах.
    Сенкевич подписывает протокол
    Мэр Николаева прокомментировал свое исчезновение с сессии горсовета
    22:05 15.06.2017
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    По словам мэра Николаева Александра Сенкевича в ответ на вопрос журналистов о его внезапном исчезновении после вручения протокола о коррупции, через балкон он не перелезал, выходил из здания через входную дверь горисполкома.
    Николаевский городской совет
    В Николаеве запретили первомайские демонстрации
    05:59 01.05.2017
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    Согласно заявлению горисполкома, решение принято в целях обеспечения общественного порядка в Николаеве во время майских праздников 1-2 мая, повышения мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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