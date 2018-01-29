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    В Николаеве новая вспышка гепатита, 44 человека госпитализированы

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (101)

    (обновлено: )14620
    По информации СМИ, в Николаевской областной инфекционной больнице находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден. Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.
    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве по состоянию еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А, сообщает  издание Novosti-N со ссылкой на управление здравоохранения Николаевского городского совета.

    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Эпидемия в Николаеве: гепатит опасен для всех

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    "В областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден. Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка", — говорится в сообщении.

    По данным Министерства здравоохранения Украины, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Они регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены.

    Как сообщается, в Николаевской области продолжается эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды.

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