В Николаеве возросло количество заболевших гепатитом

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В больницы Николаеве попали 55 взрослых и 22 ребенка с подозрением на гепатит А, диагноз подтвердился у 55 человек, сообщается на сайте управление здравоохранения Николаевской ОГА.

"В областной инфекционной больнице находятся 55 пациентов. Из них подтвержден диагноз у 38 человек. Еще 22 ребенка находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 17 детей", — сказано в сообщении.

В Николаевской обладминистрации отмечают, что ситуация находится под контролем.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Они регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены.

Как сообщается, в Николаевской области продолжается эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды.