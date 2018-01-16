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    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в Украине

    Тема:

    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве (13)

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    По данным Министерства здравоохранения Украины, которые приводит Роспотребнадзор, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А.
    Укправление Роспотребнадзора
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор на своем сайте предупредил о вспышке гепатита А в Украине.

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    "Роспотребнадзор обращает внимание на эпидемиологическое неблагополучие по вирусному гепатиту А… В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5.01.2018 заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе 6 детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции", — говорится в сообщении.

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    По данным Министерства здравоохранения Украины, которые приводит российское ведомство, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Они регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены.

    Как сообщается, в Николаевской области продолжается эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Ведомство РФ просит граждан учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации при планировании поездок.

    Ранее сообщалось что в США обеспокоены вспышкой кори в Украине и рекомендуют своим гражданам быть бдительными. 

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