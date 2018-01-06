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    Медики предупредили об опасности привезти гепатит А из Польши

    Тема:

    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве (11)

    (обновлено: )12101
    По информации Волынского областного лабораторного центра, учитывая периодичность инфекции гепатита А, ожидается очередной эпидемический подъем заболеваемости на 2019-2020 годы.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Польше зафиксирован рекордный рост уровня заболеваемости гепатитом типа А.  "Болезнь Боткина" украинцы могут привезти при пересечении границы, сообщается на сайте Волынского областного лабораторного центра.

    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины
    Гепатит в Николаеве. Число заболевших растет все время

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    "Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А в Волынской области сейчас носит спорадический характер, заболели этой болезнью в течение года 23 человека. Учитывая периодичность этой инфекции (для нашей территории 5-6 лет), ожидают очередной эпидемический подъем заболеваемости на 2019-2020 годы. Однако интенсивные миграционные процессы могут привести к завозу и локальному распространению инфекции уже в ближайшее время", — говорится в сообщении.

    Наибольшую вероятность заболеть "болезнью Боткина" имеют молодые активные люди и школьники, а также дети дошкольных учебных заведений.

    Напомним, в среду, 3 января, начали поступать сообщения, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз. 

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