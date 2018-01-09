В Николаеве среди заразившихся гепатитом из очищенной воды - 12 детей

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве на утро 9 января зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, сообщает во вторник Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Среди заболевших гепатитом А:

в состоянии легкой тяжести — 4 человека, из них детей — 2;

средней тяжести — 56 человек, из них детей — 9;

в тяжелой форме — 2 человека, из них 1 ребенок.

Также стали известны предварительные результаты лабораторных исследований проб питьевой воды из 7 пунктов разлива в городе Николаеве. Лабораторно подтвержден диагноз у 24 человек, в том числе у 3 детей.

По результатам предварительного расследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению заболевания гепатитом А среди населения Заводского и Ингульского районов Николаева, а именно: все заболевшие употребляли доочищенную воду из пунктов разлива.

Больные госпитализированные в Николаевской областной инфекционной больнице (отделение №1, 2) и Николаевской областной детской инфекционной больнице (отделение №3).