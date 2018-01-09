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    Общество

    В Николаеве среди заразившихся гепатитом из очищенной воды - 12 детей

    Тема:

    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве (12)

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    В Николаеве продолжает расти количество горожан, которые заболели гепатитом А в результате употребления очищенной питьевой воды. На больничных койках уже 62 человека.
    Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
    RIA News Алекс Аминев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве на утро 9 января зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, сообщает во вторник Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины
    Гепатит в Николаеве. Число заболевших растет все время

    Среди заболевших гепатитом А:

    в состоянии легкой тяжести — 4 человека, из них детей — 2;

    средней тяжести — 56 человек, из них детей — 9;

    в тяжелой форме — 2 человека, из них 1 ребенок.

    Также стали известны предварительные результаты лабораторных исследований проб питьевой воды из 7 пунктов разлива в городе Николаеве. Лабораторно подтвержден диагноз у 24 человек, в том числе у 3 детей.

    По результатам предварительного расследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению заболевания гепатитом А среди населения Заводского и Ингульского районов Николаева, а именно: все заболевшие употребляли доочищенную воду из пунктов разлива.

    Больные госпитализированные в Николаевской областной инфекционной больнице (отделение №1, 2) и Николаевской областной детской инфекционной больнице (отделение №3).

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