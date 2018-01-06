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    Общество

    Минздрав отреагировал на вспышку вирусного гепатита А

    Тема:

    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве (10)

    (обновлено: )19001
    Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по последним данным в Николаеве и области заболели 47 человек, из них 6 детей.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Eric Audras

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, но эпидемии нет, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

    Виктор Ляшко
    Виктор Ляшко / Facebook
    Как предотвратить эпидемию гепатита А в Украине? Мнение Ляшко

    "Заболели 47 человек в Николаеве и области. Из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались. У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка — форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек", — сообщает МОЗ.

    Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

    За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. 

    МОЗ, facebook
    Информация МОЗ о гепатите А

    Напомним, в среду, 3 января, начали поступать сообщения, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз. 

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