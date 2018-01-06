Минздрав отреагировал на вспышку вирусного гепатита А

Altopress/EAST NEWS/Eric Audras

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, но эпидемии нет, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Заболели 47 человек в Николаеве и области. Из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались. У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка — форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек", — сообщает МОЗ.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней.

МОЗ, facebook Информация МОЗ о гепатите А

Напомним, в среду, 3 января, начали поступать сообщения, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз.