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    Аналитика и комментарии

    Зарплаты граждан страны: поищем, где тут справедливость

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (861)

    (обновлено: )101781
    Уровень оплаты труда чиновников в стране постепенно повышается, однако работа государственной службы пока не стала эффективной, констатируют эксперты. Тем временем население самостоятельно пытается решать проблему справедливой оплаты труда.
    Кошелек
    torange.ru

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Помнится, одна очень известная лидер партии еще в нулевых годах первая подняла вопрос о том, что чиновникам надо платить много — чтобы не воровали. Зарплату госслужащим тогда подняли, коррупция, впрочем, тоже с тех пор только выросла. Вероятно, мотивировали чиновников недостаточно. Сейчас стараются исправить эту недоработку, но если экономику не запустят, то управленцам в скором времени будет просто нечем и некем управлять.

    Кошелек
    torange.ru
    Быстрые деньги до зарплаты и ломбарды обходятся себе дороже

    Кто будет управлять

    Тема оплаты труда управленцев остается актуальной в рамкой проводимой в Украине реформы государственной службы. Реформаторы поставили цель создать возможности для привлечения лучших. А чем их привлечь?

    Еще в 2015 году из 95 тысяч украинских госслужащих около 40% получали зарплаты меньше прожиточного минимума, сообщил глава Нацагентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, выступая на заседании "круглого стола" в Киеве. По его словам, в основном это касалось работников уровня районных госадминистраций, там служебные оклады были на уровне 800-900 грн.

    Доплачивали (и доплачивают) премиями. По словам главы агентства, в структуре оплаты труда базовые выплаты составляли около 30%, а премии — 70%. Но это означает, что премия не выполняла стимулирующей роли, кроме того, "включался" субъективный фактор: чиновник должен быть лоялен к руководству, иначе премии не видать. Наконец, такая система не позволяла привлекать лучших из других сфер: стабильности в оплате труда никто обещать не мог.

    Сейчас достигли другой пропорции (базовые выплаты — 70%, премии — 30%). Кроме того, выросли сами зарплаты (это тоже задача реформы). По словам Ващенко, в местных администрациях зарплата составляла в 2017 году в среднем 3,1 тыс грн, то в 2017 году — 6,9 тыс. грн; в центральных органах власти средняя зарплата выросла за это время с 4,4 тыс грн до 12,6 тыс. грн.

    Глава агентства отметил, что такой уровень зарплат пока еще нельзя считать очень конкурентным, но это уже кое-что. Если в 2015 году на место госслужащего претендовали в среднем 1,7 кандидата, то теперь на каждое кресло претендуют в среднем 4 человека.

     А работать лучше не стали

    Впрочем, как признал принимавший участие в работе "круглого стола" менеджер группы "Реформа публичной администрации" Реанимационного пакета реформ (РПР) Сергей Сорока, пока рано говорить о том, что качество работы госслужащих значительно улучшилось.

    Остается значительный разрыв в оплате труда. Больше всех получают специалисты по реализации реформ, руководители директоратов — и другие чиновники не всегда считают это справедливым.

    Сорока отметил в связи с этим, что любой госслужащий может участвовать в конкурсе на высокооплачиваемую должность "реализатора реформ". Что касается вопроса справедливости с точки зрения общества ("за что платим?") — это другое дело.

    Он рассказал, что раньше (когда реформа только начиналась) чиновники говорили: "мы мало получаем, вы нам повысьте зарплаты, и мы станем эффективно работать".

    Владислав Зимовец
    Скриншот с Youtube
    Рост зарплат под большим вопросом — Зимовец

    "И сейчас шаг за шагом зарплаты госслужащих повышаются, но все равно работа госслужбы остается неэффективной", — подчеркнул Сорока, добавив, что в этой своей оценке он ориентируется на рейтинги Довосского форума.

    В свою очередь, Ващенко отметил, проблема справедливости — это вопрос реформы оплаты труда в целом.

    "В развитых странах… считается, что разница между самыми бедными и самыми богатыми эта разница существует в 7-8 раз. У нас, к сожалению, разница достигает 40 раз. И вопрос преодоления бедности, вопрос реформы системы оплаты труда в стране", — отметил глава агентства.

    Отметим, что проблема разрыва в доходах и в уровне благосостояния — не только украинская, но глобальная. Согласно данным международного объединения организаций, борющихся с бедностью, в настоящий момент 82% всех богатств мира принадлежит 1% населения планеты. И ситуация ухудшается…

    Голосуют ногами

    О качестве работы украинских чиновников (и политиков) всех рангов свидетельствует тот факт, что в целом украинцы предпочитают решать вопрос справедливой оплаты своего труда самостоятельно. И не дома.

    Трудоспособное население Украины просто массово "голосует ногами" — по разным оценкам, за четыре года после победы "евромайдана", официально именуемого "Революцией Достоинства", страну покинули до 11 миллионов человек.

    По данным соцопросов, при определенных условиях страну готовы покинуть более 50% украинцев, из них половина — люди в возрасте до 40 лет. Похоже, с «достоинством» что-то не сложилось… Впрочем, Майдан ведь и не выдвигал никаких социальных требований. "Банду геть!" и "хотим в ЕС!" — и все тут.

    Причин для отъезда много — кто-то не захотел участвовать в войне со своими согражданами (а было несколько волн мобилизации), кто-то поехал учиться. Кто-то не видит в Украине перспективы безопасного развития своего бизнеса (да, разбегается и средний класс), кто-то вообще не видит никаких перспектив…

    Экономист Виктор Лисицкий. Архивное фото
    Виктор Лисицкий/Facebook
    Лисицкий: повышение зарплат – это просто фокусы статистики

    У многих мотив самый прозаический: дома не найти работы с достойной оплатой труда. Знакомый, приехавший на недельку из стран дальних, сказал, что из украинских мигрантов "никто оттуда (из этих дальних стран) возвращаться не собирается, здесь работы нет — кроме бесплатной".

    А уезжают самые активные. Руководители предприятий жалуются, что и специалистов рабочих профессий становится сложно найти — "все уехали". К тому же, вовремя подоспел безвиз… А почему едут — никто и вопроса такого не задает, все и так понятно.

    Без врачей и учителей

    Уезжают ученые, учителя, врачи… Недавно все СМИ писали об "учительнице года", перебравшейся в Англию — и в некоторых статьях сквозило удивление. Но удивляться нечему. 

    Меньше всего в Украине получают медсестры, врачи и воспитатели. По данным Госстата, это около 3,7 тыс грн., сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на брифинге в Киеве.

    По его словам, самые высокие зарплаты платят в Киеве (средняя — 11,6 тыс грн.), далее идут Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Запорожская области (7,4 тыс грн.).

    Из небольших городков народ едет зарабатывать в областные центры, оттуда — в столицу. Но не может ведь вся страна собраться в Киеве?

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    Кстати, кое-где массовый отток рабочей силы заставил работодателей задуматься о том, что скоро некому будет давать работу. Например, наблюдается рост зарплат в  пограничной Закарпатской области — так там пытаются удержать квалифицированных сотрудников.

    Но в целом возникает вопрос: если не удастся "запустить" украинскую экономику (что проблематично после отказа от рынков России и СНГ), то не останется ли страна без врачей и учителей, но с отлично реформированной системой госслужбы и с высокооплачиваемыми "реализаторами реформ"?

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