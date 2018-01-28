Зарплаты граждан страны: поищем, где тут справедливость

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помнится, одна очень известная лидер партии еще в нулевых годах первая подняла вопрос о том, что чиновникам надо платить много — чтобы не воровали. Зарплату госслужащим тогда подняли, коррупция, впрочем, тоже с тех пор только выросла. Вероятно, мотивировали чиновников недостаточно. Сейчас стараются исправить эту недоработку, но если экономику не запустят, то управленцам в скором времени будет просто нечем и некем управлять.

Кто будет управлять

Тема оплаты труда управленцев остается актуальной в рамкой проводимой в Украине реформы государственной службы. Реформаторы поставили цель создать возможности для привлечения лучших. А чем их привлечь?

Еще в 2015 году из 95 тысяч украинских госслужащих около 40% получали зарплаты меньше прожиточного минимума, сообщил глава Нацагентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, выступая на заседании "круглого стола" в Киеве. По его словам, в основном это касалось работников уровня районных госадминистраций, там служебные оклады были на уровне 800-900 грн.

Доплачивали (и доплачивают) премиями. По словам главы агентства, в структуре оплаты труда базовые выплаты составляли около 30%, а премии — 70%. Но это означает, что премия не выполняла стимулирующей роли, кроме того, "включался" субъективный фактор: чиновник должен быть лоялен к руководству, иначе премии не видать. Наконец, такая система не позволяла привлекать лучших из других сфер: стабильности в оплате труда никто обещать не мог.

Сейчас достигли другой пропорции (базовые выплаты — 70%, премии — 30%). Кроме того, выросли сами зарплаты (это тоже задача реформы). По словам Ващенко, в местных администрациях зарплата составляла в 2017 году в среднем 3,1 тыс грн, то в 2017 году — 6,9 тыс. грн; в центральных органах власти средняя зарплата выросла за это время с 4,4 тыс грн до 12,6 тыс. грн.

Глава агентства отметил, что такой уровень зарплат пока еще нельзя считать очень конкурентным, но это уже кое-что. Если в 2015 году на место госслужащего претендовали в среднем 1,7 кандидата, то теперь на каждое кресло претендуют в среднем 4 человека.

А работать лучше не стали

Впрочем, как признал принимавший участие в работе "круглого стола" менеджер группы "Реформа публичной администрации" Реанимационного пакета реформ (РПР) Сергей Сорока, пока рано говорить о том, что качество работы госслужащих значительно улучшилось.

Остается значительный разрыв в оплате труда. Больше всех получают специалисты по реализации реформ, руководители директоратов — и другие чиновники не всегда считают это справедливым.

Сорока отметил в связи с этим, что любой госслужащий может участвовать в конкурсе на высокооплачиваемую должность "реализатора реформ". Что касается вопроса справедливости с точки зрения общества ("за что платим?") — это другое дело.

Он рассказал, что раньше (когда реформа только начиналась) чиновники говорили: "мы мало получаем, вы нам повысьте зарплаты, и мы станем эффективно работать".

"И сейчас шаг за шагом зарплаты госслужащих повышаются, но все равно работа госслужбы остается неэффективной", — подчеркнул Сорока, добавив, что в этой своей оценке он ориентируется на рейтинги Довосского форума.

В свою очередь, Ващенко отметил, проблема справедливости — это вопрос реформы оплаты труда в целом.

"В развитых странах… считается, что разница между самыми бедными и самыми богатыми эта разница существует в 7-8 раз. У нас, к сожалению, разница достигает 40 раз. И вопрос преодоления бедности, вопрос реформы системы оплаты труда в стране", — отметил глава агентства.

Отметим, что проблема разрыва в доходах и в уровне благосостояния — не только украинская, но глобальная. Согласно данным международного объединения организаций, борющихся с бедностью, в настоящий момент 82% всех богатств мира принадлежит 1% населения планеты. И ситуация ухудшается…

Голосуют ногами

О качестве работы украинских чиновников (и политиков) всех рангов свидетельствует тот факт, что в целом украинцы предпочитают решать вопрос справедливой оплаты своего труда самостоятельно. И не дома.

Трудоспособное население Украины просто массово "голосует ногами" — по разным оценкам, за четыре года после победы "евромайдана", официально именуемого "Революцией Достоинства", страну покинули до 11 миллионов человек.

По данным соцопросов, при определенных условиях страну готовы покинуть более 50% украинцев, из них половина — люди в возрасте до 40 лет. Похоже, с «достоинством» что-то не сложилось… Впрочем, Майдан ведь и не выдвигал никаких социальных требований. "Банду геть!" и "хотим в ЕС!" — и все тут.

Причин для отъезда много — кто-то не захотел участвовать в войне со своими согражданами (а было несколько волн мобилизации), кто-то поехал учиться. Кто-то не видит в Украине перспективы безопасного развития своего бизнеса (да, разбегается и средний класс), кто-то вообще не видит никаких перспектив…

У многих мотив самый прозаический: дома не найти работы с достойной оплатой труда. Знакомый, приехавший на недельку из стран дальних, сказал, что из украинских мигрантов "никто оттуда (из этих дальних стран) возвращаться не собирается, здесь работы нет — кроме бесплатной".

А уезжают самые активные. Руководители предприятий жалуются, что и специалистов рабочих профессий становится сложно найти — "все уехали". К тому же, вовремя подоспел безвиз… А почему едут — никто и вопроса такого не задает, все и так понятно.

Без врачей и учителей

Уезжают ученые, учителя, врачи… Недавно все СМИ писали об "учительнице года", перебравшейся в Англию — и в некоторых статьях сквозило удивление. Но удивляться нечему.

Меньше всего в Украине получают медсестры, врачи и воспитатели. По данным Госстата, это около 3,7 тыс грн., сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на брифинге в Киеве.

По его словам, самые высокие зарплаты платят в Киеве (средняя — 11,6 тыс грн.), далее идут Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Запорожская области (7,4 тыс грн.).

Из небольших городков народ едет зарабатывать в областные центры, оттуда — в столицу. Но не может ведь вся страна собраться в Киеве?

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Кстати, кое-где массовый отток рабочей силы заставил работодателей задуматься о том, что скоро некому будет давать работу. Например, наблюдается рост зарплат в пограничной Закарпатской области — так там пытаются удержать квалифицированных сотрудников.

Но в целом возникает вопрос: если не удастся "запустить" украинскую экономику (что проблематично после отказа от рынков России и СНГ), то не останется ли страна без врачей и учителей, но с отлично реформированной системой госслужбы и с высокооплачиваемыми "реализаторами реформ"?