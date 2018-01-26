Быстрые деньги до зарплаты и ломбарды обходятся себе дороже

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Коммуналка через ломбард

На столичной Троещине на одной из площадей работает сразу несколько ломбардов — в местном супермаркете, прямо у автобусной остановки и рядом с другими киосками. Ломбарды, как правило размещаются возле злачных мест или "лотерейных" киосков (узаконенные игровые автоматы). Окинув взглядом сии места, понимаю, что в ломбарды обращаются не от хорошей жизни. Мое впечатление сразу же подтверждает потрепанного вида мужчина средних лет, который заходит в один из подобных киосков, пытаясь заложить мобильный телефон. Документы на смартфон никто от него не требует, поэтому неясно, его это девайс или он его украл. Немного поторговавшись, мужчина забирает деньги и уходит с довольным лицом.

Ознакомившись с кредитными условиями, понимаю, что подобные услуги иначе как грабежом назвать нельзя. Процентная ставка составляет 1,15% в день от стоимости кредита. Залог можно выкупить в течение 3-х недель, после чего товар продается. Таким образом, за 3 недели займа ломбард может заработать 15-20% от выданного кредита, ничем не рискуя.

Однако основной заработок приносит невозвраты. По статистике, более

50-80% клиентов выкупают свои залоги. Остальное ломбард реализует или в другие магазины или самостоятельно.

При выдаче кредита, сотрудник ломбарда сильно занижает цену залога — в 2-3 раза. Клиенту, которому срочно нужны деньги, приходится соглашаться или идти в другой ломбард. Для эксперимента решил предложить оценить свой смартфон стоимостью в 5 тысяч гривен. Сотрудник ломбарда предложила за него… 1500 грн. Можно только представить какой заработок будет у ломбарда, если он продаст подобный девайс даже с 20-ти процентным дисконтом.

Как сообщила сотрудница учреждения, в январе количество обратившихся сильно возросло. Одним не хватило прожить до получки после новогодних праздников, другим — потребовались деньги, чтобы оплатить… зимнюю коммуналку за декабрь, которая подскочила в несколько раз.

Ломбарды вытесняют банки

В стране работают более 6 тыс. ломбардов, их них 800 — в Киеве. Топ-10 сетей ломбардов контролируют около 80% рынка.

Украинские ломбарды только за III кв. 2017 г. предоставили клиентам займов на 3,9 млрд грн. Об этом сообщил финансовый аналитик инвесткомпании ICU Михаил Демкив на своей странице в соцсети.

"Займы под залог драгоценностей или техники – понятный и привычный продукт для многих, но дорогой. Средневзвешенная ставка – почти 200% годовых. Причина – малый размер кредита (1300 грн.) и короткий срок погашения (30-40 дней)", – отметил он.

При этом у украинцев зачастую нет денег, чтобы потом выкупить сданные ценности и бытовую технику обратно.

"Ломбарды рапортуют о росте доли займов, погашающихся за счет залога: с 10% до 16%. Если раньше были готовы выдавать займы на сумму 80% стоимости залога, то сейчас – не менее половины", – подчеркнул финансовый аналитик.

Среднестатистический клиент ломбарда в 2016 году привлекал единовременно кредит в размере около 1 400 гривен. В 2015 году средний чек составлял 1 175 грн, в 2014-м — около 770 грн. Ставки кредитования зависят от залога. Под золото выдают кредит в 0,7-0,8% в день, под залог техники от 1,1%, что связано с большими рисками такого кредитования.

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По данным исследования, проведенного компанией GfK, около 5,4% украинцев имеют опыт использования услуг ломбардов. Еще около 0,9% опрошенных такого опыта не имеют, но планируют воспользоваться услугами ломбардов в будущем. 84,5% респондентов никогда не занимала и не планирует занимать деньги в ломбардах. По подсчетам СМИ, свое вещи регулярно закладывают около 2 миллиона 650 тысяч клиентов, что равноценно официальным данным о населении Киева.

Совокупный доход десяти крупнейших ломбардов Украины за 2016 год составил 1,02 млрд грн. Однако можно не сомневаться, что они зарабатывают в разы больше, скрывая свои реальные доходы и работая в качестве ФОПов. Деятельность ломбардов не регулируется ни одним законом, а лишь нормативными актами Нацкомиссии по финансовым услугам. Это дает возможность ломбардам всячески игнорировать действия правоохранителей, которые безуспешно пытаются остановить сбыт краденных вещей через ломбарды. Все попытки систематизировать работу ломбардов проваливаются из-за мощного лобби в Верховной Раде.

Монополисты по приему золота

Под залог ювелирных изделий в 2016 году ломбардами было выдано кредитов на 13,627 млрд грн, в 2015 году — на 10,558 млрд. Под залог техники в 2016 году году ломбарды прокредитовали население на 3,034 млрд грн, в 2015-м — на 1,86 млрд. Как видим, основную прибыль ломбардам приносит именно золото. Во-первых, оно только растет в цене (в отличии от техники), во-вторых, его легче оценить, в третьих- его легче продать.

По сути, ломбарды превратились в монополистов по приему золота от населения. Ювелирные магазины, как правило, не покупают драгоценности у физлиц, соглашаясь лишь на обмен с доплатой. Зато они массово закупают золото у ломбардов, которые выкупают "ювелирку" у населения по цене, немногим более половины стоимости украшения.

Некоторые бизнесмены удачно совмещают ломбардный и ювелирный бизнес. Золото закупают у населения по смехотворным ценам, переплавляют или дорабатывают и продают в ювелирных магазинах уже по рыночной стоимости. К примеру, владельцы сети "Ломбард Капитал", бизнесмены Климчук и Попов владеют сетью ювелирных магазинов "Золотой век". По данным экспертов, рентабельность ломбардного бизнеса составляет до 40%.

Оффшор для политиков

На бедах населения наживаются не только бизнесмены, но и политики. По данным расследования журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", сеть ломбардов "Дешева готівка" связана с семьей и близким окружением лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. В частности, муж Тимошенко получил 2,4 млн грн дохода от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена данная сеть ломбардов, Подвтерждает это и его декларация, согласно которой он получил 2,4 млн грн прибыли от компании Diafox Consulting Limited, правда без уточнения кому принадлежит эта сеть.

Центральный офис сети находится там же, где расположен офис киевского областного отделения "Батьківщини", которое возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании Бондарева. Здесь же находится приемная народного депутата от "Батьківщини" Сергея Власенко, что позволяет иметь иммунитет от правоохранительных органов, считают журналисты.

Непрозрачная система ведения бизнеса, игнорирование законов, грабительские схемы займов ломбардов позволяют политикам не только обогащаться за счет массового обеднения народа, но и отмывать там свои реальные доходы.