Рост зарплат под большим вопросом — Зимовец

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Самые высокие средние зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве. Местные работодатели платили в среднем 11,5 тысяч гривен.

На втором месте Киевская область, а также Днепропетровская, Запорожская, Полтавская — там в среднем можно было получить 7,5 тысяч гривен за месяц работы. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

По его словам, из-за миграционных процессов значительно повысилась по уровню средняя зарплата в Закарпатской области. Это объясняется тем, что рядом — ЕС, и работодатели пытаются удержать квалифицированных сотрудников, выплачивая им неплохую плату.

Подробнее о том, что и как влияет на уровень зарплат в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які чинники впливають на готовність роботодавців піднімати зарплату? Варто говорити про бажання виводити цю зарплатню в білу?

— Бажання підвищувати заробітну плату – це є не благодійність роботодавців, це пов’язано з тим, що на сьогодні ми спостерігаємо дефіцит на ринку праці, тобто є європейський вектор, це працевлаштування за кордоном, воно дуже потужно зараз впливає на рівень заробітних плат в Україні. Відповідно, ця динаміка спостерігається впродовж півтора року, я думаю, вона продовжиться і далі.

Про які показники зараз йде мова, якщо брати великі міста, маленькі і сільську місцевість?

— Це звичайна річ, коли в столиці країни заробітні плати вищі, ніж у провінції і тих регіонах, де є проблеми із зайнятістю. Насамперед, це попит і пропозиція на робочу силу, це перше, звичайно, в Києві. Ще такий фактор відображає високий рівень заробітних плат, оскільки вони більш прибуткові види діяльності, насамперед, експорт сконцентрований в Києві, і навіть якщо ми говоримо про агроекспорт, то контроль за цим агроекспортом, знову ж таки, здійснюється з Києва, і відповідно до цього працюють всі суміжні різні послуги, сервіси, які також на цьому заробляють. Тому я хочу зауважити те, що заробітна плата в Києві і регіонах — це співвідношення один до двох, зберігається уже достатньо тривалий час.

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Як впливає державне регулювання на рівень зарплат?

— Впливає, але тільки в межах тих, які роботодавці готові платити. Звичайно, це дуже впливає на рівень заробітних плат у сфері державних послуг, державних установ, що фінансуються з держбюджету, регульовані зарплати – це медицина, освіта, інші послуги, там, де роботодавець не визначає заробітну плату, а де зарплата визначається при складанні бюджетів Мінфіном. Це впливає. А конкуренція між державним сектором і недержавним як відбувається? Якщо заробітна плата збільшується у державному секторі, відповідним чином якось на це повинні реагувати і приватні. У минулому році підвищення середньої заробітної плати певним чином здійснювало вплив на зростання заробітних плат у приватному секторі, але помірний вплив. Вирішальний вплив справляло те, що Україна все більше і більше відчуває дефіцит робочих рук, працездатного населення, які можуть виконувати як складні, висококваліфіковані, так і нескладні роботи. Тому відповідним чином і міграція трудова тут, мені здається, все-таки впливає більше.

Сюди варто додати ще відтік спеціалістів?

— Так, звичайно, висококваліфікованих спеціалістів дуже гостро відчувається нестача, особливо в інженерній сфері, і в біології, і в ІТ-секторі також. Це рухає заробітні плати тут дуже потужно, тому що коли ми говоримо, наприклад, що у Тернопільській області заробітні плати знаходяться на низькому рівні, порівняно з середнім по Україні, але на деяких підприємствах Тернополя, які мають експортну орієнтацію, машинобудівні, там заробітні плати більші, ніж в Києві. Тому тут ми можемо говорити про такі також речі.

Чи може підвищення зарплат зупинити процес трудової міграції?

— Воно зупинити цей процес не зможе, оскільки диференціація в рівні життя і якісь соціальних послуг, звичайно, набагато вища у європейському товаристві насамперед і в наших країнах-сусідах. Тому цей процес може уповільнитись, але він не зупиниться.

Нині найнижча зарплата у медсестер, лікарів, вихователів — це близько 3700 гривень. Чому ці категорії досі так мало отримують? Що з цим можна зробити, як вважаєте?

— Тут справа в тому, тут багато чинників впливає. Перш за все головна причина полягає в тому, що держава, насамперед, Мінфін, ДФС не спроможні зібрати достатню кількість податків для того, щоб фінансувати на належному рівні ці послуги, ці сфери. Тут є така певна сегментація. Більш заможні верстви населення вони, не сплачуючи податків, користуються послугами приватних лікарень, приватних шкіл. Відповідно, їх не цікавить, яким чином ця сфера буде розвиватись для масового споживання, а ті, що залишаються, ті, що сплачують податки, так звані, скажімо так, не можуть уникнути оподаткування, надходження від цих сфер є недостатнім. Тобто фіскальна спроможність, можна так сказати, що держава не вміла і не вміє збирати податки і, відповідно, не вистачає коштів для підвищення заробітних плат важливих. Це ключові фундаментальні державні послуги, функції, які вона має виконувати – це освіта, охорона здоров’я, оскільки це і конституційно визначено, і відповідним чином це є певна традиція, яка збереглась у нас ще з часів попередньої держави, яка була тут на нашій території, відповідним чином воно так швидко не може змінитись і фінансувати ці речі потрібно, але коштів не вистачає.

Напомним, экономист Виктор Лисицкий считает, что повышение зарплат — фокусы статистики. А прогнозируя рост зарплат, Гройсман капитально ошибается, поскольку вообще непонятно, как они могут расти.