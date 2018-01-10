Зимовец: инфляция съест 50% увеличенных зарплат

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Средняя зарплата в Украине может достичь 10 тысяч гривен. Это может случиться уже в сентябре этого года, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, на ноябрь 2017-го средняя зарплата в стране была на уровне 7,5 тысяч гривен. Теперь же она может вырасти и до уровня 10 тысяч гривен, причем не за счет искусственного регулирования правительства, а посредством "прогнозируемого экономического процесса".

Какими могут быть последствия роста средней зарплаты, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки реальне підвищення до вересня середньої зарплати до 10 тисяч гривень? Чи дійсно є наразі економічні передумови для такого зростання?

— Якщо подивитися на ту тенденцію, яка існує зараз по середній заробітній платі, проводити екстраполяцію на майбутнє, то якщо ця тенденція продовжиться, то це цілком реальний показник. І він можливий, якщо є економічні передумови. Економічні передумови повинні говорити про попит і пропозицію на робочу силу. Так от, зараз у нас відчувається суттєвий дефіцит робочої сили, найманих працівників, і майже в усіх видах виробничої діяльності. Особливо це стосується індустріального сектору, а також аграрного. Тут відіграє свою роль також і безвізовий режим, можливість виїжджати за кордон, спростилися, скажімо так, процедури, і люди можуть собі дозволити працевлаштування за кордоном найбільш простим способом, тобто поїхати, домовитися, влаштуватися.

Які тенденції вказують на економічне зростання і на те, що зарплатня може зростати?

— Економічного зростання в таких масштабах, як зросте заробітна плата, ми не прогнозуємо. Тому що зараз все-таки є багато обмежувальних чинників. Але ми говоримо зараз про структуру національного доходу. Тобто якщо в попередні періоди, скажімо, в найбільш складні для України 2014-2015 роки, заробітна плата, її частка в сукупному ВВП суттєво знизилася у зв'язку з рядом чинників, і були майже повні заморожування мінімальної заробітної плати, то зараз проводиться політика уряду стосовно підвищення мінімальної заробітної плати, закладаються в бюджет темпи підвищення, які випереджають темпи зростання ВВП. Я говорю про те, що трошки більше віддається доходу людям, зменшуються інші статті. Які це статті? Насамперед, це є державні витрати.

Якщо є зараз можливість говорити про те, що середня зарплатня зросте до 10 тисяч гривень, то в яких сферах можна побачити ці зміни? Чи виросте інфляція, тарифи через зростання середньої зарплатні?

— Я б так не ставив питання, що це — інфляційний чинник. Інфляційним чинником є тоді, коли заробітна плата сплачується за рахунок випуску грошей додаткових в обіг, тобто коли держава працює з великим дефіцитом і покриває цей дефіцит за рахунок випуску грошей в обіг НБУ. В нас зараз така політика також є. І частково і цим чинником можна говорити. Тому якщо хочете почути відповідь стосовно того, наскільки це реальне буде зростання, я думаю, що інфляція буде достатньо високою у цьому році. І відповідно половина того зростання з'їсться інфляцією. Це буде 15% річних. І якщо ми говоримо зараз — 8 тисяч, буде 10 тисяч, скільки це виходить? Це — чверть, 25%. Відповідно і рахуємо. Вийде, що із того зростання більше ніж половина поглинеться інфляційним чинником. Але частково, звичайно, буде і підвищення реальної заробітної плати. Це пояснюється саме дефіцитом пропозиції на ринку робочої сили. Немає кому працювати.

Зараз приблизно який розмір середньої зарплатні? Як цей показник вимірюється?

— Як він вимірюється? По видах економічної діяльності звітують про середню заробітну плату, береться загальний фонд заробітної плати, ділиться на кількість працюючих, і відповідно по статистичним даним воно вимірюється. Зараз він становить біля 8 тисяч.

Тобто середня заробітна плата — 8 тисяч гривень. А в яких сферах зараз середня зарплатня найвища, в яких — нижча?

— Традиційно, найвищі заробітні плати були в фінансовому секторі, авіації, ІТ-секторі. На сьогоднішній день десь вирівнюються ці диспропорції. І я думаю, що в індустріальному секторі, виробничому, будуть швидше зростати заробітні плати, оскільки там відчувається найбільший дефіцит кваліфікованих кадрів. Фінансовий сектор — ні, тому що фінансовий сектор має надлишок пропозиції робочої сили. В нас закрилася половина банків, відповідно, є величезне безробіття в сфері працівників фінансового сектору. Тому я думаю, що буде таким чином відбуватися, що висококваліфіковані робітники, спеціалісти, які можуть працювати на верстатах числових, тощо, вони будуть отримувати більше, ніж середню заробітну плату.

З початку цього року мінімальна зарплата в Україні зросла до 3 тисяч 723 гривень. Це зростання якось вплинуло на рівень середньої зарплати?

— Ще не вплинуло. Бо це тільки номінально, це є соціальний орієнтир, він виставлений на цей рік. І ми ще статистику не бачимо. Але, звичайно, вплине. Тому що є прив'язка до мінімальної заробітної плати багатьох колективних угод, і тому це відбудеться. Цей фактор є соціальним орієнтиром, але, звичайно, деякі сфери, деякі види економічної діяльності уникають виплати повністю цієї заробітної плати, половинний робочий день встановлюється для того, щоб менше податків платити. Це є.

Наприкінці минулого року президент Петро Порошенко говорив, що розмір мінімальної зарплати в Україні в 2018 році має досягти 4 тисячі 100 гривень. Коли це почне відображатися на зарплатах і економіці?

— Якщо мінімальна заробітна плата буде зростати такими прискореними темпами, як говорив президент, то це може вплинути і негативно, тому що все ж таки ми повинні вимірювати і співвідносити структуру. Тобто якщо номінальний ВВП зростає на 20% чи на 15%, а мінімальна заробітна плата буде зростати на 30%, то можуть виникнути диспропорції. Тут треба обережно підходити до такої політики, але це є і політична складова у таких заявах, ми це з вами розуміємо.

К слову, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" отметил, что рост минимальной зарплаты приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. По его словам, коммунальные предприятия привязывают фонд оплаты своих работников именно к "минималке", что со временем отразится и на тарифах.