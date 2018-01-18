В вузах все просто: или платить за тепло, или сидеть без зарплат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию. Такую информацию со ссылкой на студентов вуза обнародовали СМИ. Ее сразу же прокомментировали на сайте университета. В официальном заявлении говорится, что студенты сейчас находятся на каникулах, а в период с 24 января по 28 февраля запланированы практика за пределами вуза, написание курсовых и дипломных работ. И уже с 1 марта предусмотрено аудиторное обучения.

Что на самом деле происходит в университете, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

Олег Шаров / Facebook Олег Шаров

(текст публикуется на языке оригинала)

В чому причина призупинення занять? Чому студентів тимчасово розпускають до весни?

— По-перше, студентів ніхто до весни не розпускає. Студенти будуть навчатися. Форми навчання також бувають різні. Частина студентів того ж самого Київського національного університету ім. Тараса Шевченка буде в цей період знаходитися на практиці, частина буде навчатися самостійно, самостійні роботи є теж однією з форм організації освітнього процесу. А що стосується того опалення корпусів, то дійсно існує проблема браку коштів на опалення. Ця проблема — не нова. Я думаю, що ви знаєте, що з 2014 року все-таки першим пріоритетом бюджету України є безпека та оборона. І звичайно, десь коштів не вистачає, зокрема, і на комунальні послуги для освітніх закладів. Тому є така ситуація, коли керівник закладу вищої освіти стоїть перед вибором — профінансувати якісь дійсно необхідні для освітнього процесу, для освітян, для студентів витрати, або витратити черговий мільйон гривень на опалення. І я думаю, що керівники закладів освіти приймають раціональні рішення, коли шукають різноманітні варіанти вдосконалення освітнього процесу для того, щоб не погіршити якість підготовки, і в той же час спрямувати кошти саме на освітні проблеми, на освітній процес.

В такому разі має бути так, що такий план складається кожного року. Чи виникала така проблема в попередньому році?

— На жаль, з 2015 року ця проблема дійсно виникає. Я розумію, що поки Україна буде нести величезний тягар витрат на конфлікт на сході, то буде досить важко абсолютно повністю профінансувати всі потреби закладів освіти. Треба економити. В повному обсязі сьогодні держава фінансує заробітну плату і всі пов'язані з цим витрати, студентські стипендії. На все інше в повному обсязі, на жаль, коштів не вистачає.

Ви пов'язуєте це саме з ситуацією на Сході?

— Я пов'язую це з тим, що сьогодні вся бюджетна сфера природно недофінансується через те, що сьогодні перший пріоритет — це безпека та оборона.

Яка схема в такому разі фінансування університету? Контрактні кошти скеровуються до Міносвіти, а звідти вже в якихось пропорціях розподіляються між університетами?

— Ні, це абсолютно неправда. Кошти приходять в університет і нікуди з університету не йдуть.

Тобто з цих коштів фактично університет може розраховуватися за комунальні послуги?

— В тому випадку, якщо він перестане розраховуватися по заробітній платі, по багатьох інших речах. Ви не забувайте, що переважна більшість цих коштів, що приходять як контрактні, це теж кошти на заробітну плату і на освітній процес. Звичайно, там є певна частина коштів для опалення. Вибачте, закрити всі дірки цими коштами теж проблематично.

Тобто не вистачає взагалі коштів?

— Зверніть увагу, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка дав інформацію про те, що він заборгованості по оплаті за комунальні платежі не має. Він просто переходить до певних форм оптимізації. Треба щось оптимізувати, а кошти спрямувати, ті, що будуть таким чином зекономлені, на освітні проблеми, на освітній процес, а не чисто на опалення.

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Чи є небезпека для вузу, що студенти-контрактники позиватимуться проти університету з приводу того, що в контракті не вказані якісь певні параграфи, де передбачається переведення часткове на дистанційну освіту?

— Вибачте, будь ласка, в контракті вказано, що університет повинен виконати освітню програму і навчальний план. У мене жодного сумніву немає, що Київський національний університет імені Т. Шевченка в повному обсязі виконує освітню програму і навчальний план. Форму виконання вони можуть змінювати. Я ще раз хочу зазначити — дуже значна частина студентів університету взагалі перебуває на практиці чи пише дипломні та курсові роботи. Третій курс і на практиці може бути.

Тобто заздалегідь практика і початок робіт планується на зиму для того, щоб студенти не були присутні в університеті?

— Якщо я правильно зрозумів, я думаю, що це — цілком раціонально, що на самий холодний період року планується таким чином графік навчального процесу, щоб в цей час мінімізувати присутність студентів в університеті.

А викладачів, адже вони отримують зарплату?

— Я хочу звернути вашу увагу, що викладачі в такий період, як правило, мають можливість працювати вдома, в бібліотеках, і сьогоднішній викладач університету, якщо він не знаходиться аудиторії чи не знаходиться в певний момент в лабораторії, може працювати і вдома за комп'ютером, в бібліотеці, де завгодно взагалі в світі, оскільки інтелектуальна праця сьогодні навряд чи потребує жорсткого перебування за робочим столом.

Що трудове законодавство в такому разі передбачає?

— Ваша заява каже про те, що Ви не знаєте, як організована робота науково-педагогічних працівників, прошу звернути вашу увагу, що основний норматив педагогічних працівників — це обсяг педагогічного навантаження, який відповідно до закону не може перевищувати 600 годин на рік, а решта — 900 годин, бо загальний обсяг трудових зобов'язань — близько 1500 годин науково-педагогічні працівники опрацьовують, готуючись до пар, займаючись науковою, методичною роботою і в той час може бути різні місця і локації.

Залишається інший персонал — декан, методисти, завідуючі кафедр. Де вони залишаються?

— Я думаю, що це питання вже вирішує адміністрація університету. А що стосується викладачів, то є різні їх категорії. Є педагогічні працівники, є науково-педагогічні працівники. Науково-педагогічних працівників не відправляють у відпустку за свій рахунок, як правило. Якщо якісь випадки є, то поцікавимось ними.

Между тем, эксперт Владимир Бахрушин в эфире «ГС» заявил, что увеличить финансирование вузов в 2 раза в ближайшее время — нереально. Он подчеркнул, что стоимость обучения в украинских вузах гораздо ниже, чем в американских.