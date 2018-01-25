Лисицкий: повышение зарплат – это просто фокусы статистики

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По словам премьера, в начале года средняя зарплата была уже на уровне восьми тысяч, поэтому достичь увеличения показателей реально.

Также, подводя итоги 2017 года, глава правительства сказал, что заработная плата по стране в 2017 году выросла на 35%. Минус инфляция, и в результате получилось 18-19% роста реальных доходов.

Читайте также: Годовщина блокады Донбасса: во что вылилась для Украины

К слову, с 1 января в Украине повысили минималку — теперь это 3723 гривны в месяц. По итогам первого квартала минималку снова могут повысить.

Насколько реально выполнить обещанное премьером повышение заплат, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист Виктор Лисицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

За рахунок чого ми бачимо зростання, про яке звітує прем’єр?

— Я думаю, що шановний пан Гройсман капітально помиляється, просто брутально помиляється. Тому що, були б такі темпи зростання зарплати з урахуванням інфляції, то у нас, припустимо, споживання основних продуктів харчування не зменшувалось би, а воно в нас падає і падає в розрахунку на одну особу. Це офіційні дані Укрстату. М'ясо, яйця в основному торгуються де? Офіційно. Це ж не чорний ринок. І таке зниження іде. Мені здається, що це підвищення зарплат – така, знаєте, примара, якісь фокуси статистики, і незрозуміло взагалі, як вона могла зростати, ця заробітна плата, тому що у нас кредитування бізнесів у номінальному виразі не зростає вже три з половиною роки. У номінальному виразі, а в реальному, зрозуміло, що з огляду на те, що шалена інфляція була все ж таки, то, я думаю, що воно рази в півтора впало, кредитування бізнесів, точніше, у статистиці НБУ називається кредитування корпорацій.

Далі. Кредитування домогосподарств у нас невпинно знижується в номінальному виразі після 2008 року, знижується і знижується, розумієте, в номінальному, а в реальному, значить, ще гірше. Про яке зростання заробітної плати говорить, я просто взагалі второпати не можу. І крім того, ми ж всі з вами прекрасно знаємо, що навіть поляки вже сказали, що в них десь 1,5 мільйони українців.

Середня заробітна плата — що це за показник? Як він вираховується? На що він впливає?

— А от середня заробітна плата, як вона рахується, то, я думаю, там чорт ногу зломить. Тому що там же враховується те, що якщо людина працювала неповний місяць, то те, що вона відпрацювала півмісяця, перераховується на середню зарплату, нібито вона працювала весь місяць. Коротше кажучи, система оця розрахунків цих оцінки заробітної, номінальної заробітної плати, скажімо, є доволі закритим таким механізмом. Я користуюся абсолютно такими більш зрозумілими простими показниками. До речі, показниками, які віддзеркалюються у світовій статистиці. Те, що говорили, про кредитування бізнесів, про кредитування домогосподарств, це все — світова статистика. Це НБУ дані, які і в МВФ віддзеркалюються тощо. Всі знають про це. Так вони говорять про абсолютно інше. Крім того, якщо, припустимо, брати про споживання продуктів харчування, основних, це також світова статистика. До речі, нарікань ніяких до цієї статистики, як я пам'ятаю, вже світові організації не висували, мені здається, років 20.

За вашими спостереженнями, якою є зараз середня зарплатня в Україні? На які кошти живе основна частина українців?

— Я можу сказати одне тільки, це мої особисті спостереження. Якщо, припустимо, брати період до 2014 року, то на базарах покупців було значно більше, ніж сьогодні. Я назву ще один дуже важливий показник, який також фіксується, відповідно до світової статистики — смертність. У нас фактично четвертий рік поспіль смертність зростає високими темпами. Найнижча в нас смертність була, здається, в 2012 році. Да, до речі, вона була колись дуже висока, більше семи осіб на 1000 жителів. Потім вона впала до трьох, було трошки більше трьох осіб на 1000 жителів. Це був, здається, 2012 рік. Зараз вона вже помітно вище — чотири ососби на 100 жителів. Хлопці, зупиніться! Може бути, небіжчики забирають з собою туди зарплату? Тобто я не розумію цих махінацій з числами, тому що є абсолютно такі зрозумілі показники, значна частка з них вимірюється або відповідно до світових стандартів, скажімо, як кредити. А частка вимірюється по алгоритмах, по підходах, які диктує ВООЗ, ООН, коротше кажучи. От смертність рахується за стандартами ООН. Вона в нас зростає. Високими темпами.

К слову, эксперт Вячеслав Кредисов убежден, что цены на продукты взлетят из-за проверок бизнеса, а сами проверки производителей приведут к возрастанию числа чиновников, которые будут обогащаться.