Хозяйке на заметку. За расходами украинцев хотят следить... по-новому

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Украине решили реформировать систему финансового мониторинга. Минфин представил для ознакомления новую версию закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем…", который значительно расширяет перечень субъектов финансового мониторинга – то есть организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев. Кроме прочего, появились в списке и ювелиры. Для них теперь установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку.

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Если сейчас в вышестоящие инстанции принудительно докладывают обо всех операциях украинцев свыше 150 000 грн., то в законопроекте лимит увеличен вдвое — до 300 000 грн.

Пока предложенные изменения размещены на сайте Минфина для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и голосования в Раде. Если законопроект примут народные депутаты, то он вступит в силу через полгода после официальной публикации.

Кто будет следить

Одно из главных новшеств законопроекта — расширенный список субъектов первичного финмониторинга. К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам и юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты, а также налоговых консультантов, риелторов и торговцев ювелирными изделиями. Проще говоря, в случае принятия законопроекта следить за украинцами станут еще и при покупке квартир и домов, ювелирки и даже более-менее крупных сумм валют.

Теперь, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец должен будет провести "надлежащую проверку". В ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т. д. В случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими ювелирными украшениями украинцам придется с паспортом и справкой из банка.

Пороговые суммы увеличат

При этом сообщать наверх следует не только в случае превышения суммы операции порогового значения, но также и при попытки проведения подозрительной операции. Авторы законопроекта выписали несколько критериев подозрительности: транзакции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности, не отвечают сути деятельности и финансовому состоянию ее инициатора; операции, которые имеют признаки дробления с целью избежать обязательной финансового мониторинга; операции, связанные с выведением за границу доходов от коррупционных преступлений; транзакции с участием средств, полученных от преступной деятельности.

Основной лимит пороговой суммы повысили до 300 000 грн. Для операций по переводу наличных через небанковские платежные терминалы сумму увеличили вдвое — с 15 000 грн до 30 000 грн.

При этом ювелиров хотят обязать стучать на клиентов при покупках на сумму свыше 40 000 грн. Страховщикам следует проводить надлежащую проверку человека при выплатах более 30 000 грн. (ранее — 5 000 грн.). А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 000 грн. Если операция, например, выигрыш, превысит сумму 30 000 грн, о ней нужно будет доложить субъекту финмониторинга.

Наказание нарушителям

В качестве наказания нарушителям грозит множество неприятностей: от безобидного письменного предупреждения до штрафов в размере от 5 до 10% от годового оборота за каждый зафиксированный факт.

За особо тяжкие проступки организацию могут лишить лицензии. А за отдельные действия и вовсе можно угодить в тюрьму. К примеру, трехлетний тюремный срок грозит лицу, которого уличат во внесении заведомо неправдивых данных в Единый реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей.

По материалам из открытых источников интернет