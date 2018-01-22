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    Репортажи

    Эпидемия в Николаеве: гепатит опасен для всех

    (обновлено: )20710
    Редактор сайта города Николаева 0512 Нина Кокуца в эфире "ГС" сообщила, что источник инфицирования гепатитом еще предстоит установить.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    После вспышки кори на Украину наступает другая болезнь. В Николаеве — вспышка гепатита А. Там зарегистрировали 93 случая, среди заболевших — 21 ребенок. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

    Насколько угрожающей является эпидемиологическая ситуация, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала редактор сайта города Николаева 0512 Нина Кокуца.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины
    Гепатит в Николаеве. Число заболевших растет все время

    Чи є нові випадки захворювання, і які прогнози дають медики?

    — Станом на 19 січня, в Миколаївській області в інфекційній лікарні знаходиться вже 50 пацієнтів, тобто вже знизилась захворюваність. З них підтверджено діагноз у 45 осіб, у шести випадках знято діагноз, виписано вже 19 осіб. Ще дев'ять дітей знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у п'яти дітей, в одному випадку діагноз знято, і виписано всього 12 пацієнтів.

    Наскільки загалом критична ситуація, щоб розуміти масштаби?

    — Нам надсилає дані Миколаївська лікарня, і на п'ятницю була ось така ситуація. Кількість щоразу зростає, ми щоразу оновлюємо інформацію.

    Джерело гепатиту А вже встановили? Адже його називають хворобою немитих рук.

    — Ні, такої інформації поки що немає.

    До яких заходів вдається міська влада аби зупинити розповсюдження гепатиту А?

    — Ірина Шамрай дала прес-конференцію вчора в міській раді. Також вона повідомила про кількість захворюваності і сказала, щоб зверталися до лікарні №1.

    Серед хворих — 21 дитина. Це діти з одного садочку або школи?

    — Це можуть бути і школярі, це можуть бути і просто жителі міста, можуть бути діти з дитячих садочків, тобто такого розмежування немає. Там дві дитини шкільного віку і п'ять студентів.

    Яка нині в місті і області ситуація із кором? Наскільки на разі людей захворіли?

    Корь
    rudaw.net
    Корь в Черновцах. 66% заболевших не были вакцинированы - спецкор

    — На сьогоднішній день в Миколаєві на кір хворіють всього десять дорослих і троє дітей. З кором — інша ситуація, в нас в основному прогресує гепатит А зараз.

    Ажіотаж навколо вакцинації, чи був спричинений він спалахом кору?

    — Так, були проблеми з вакцинацією, але лікарі запевнили, що вакцинація є, і матері приводять дітей для того, щоб зробити вакцинацію від кору. На даний час вакцин вистачає, а далі будемо бачити.

    Щодо дифтерії, про небезпеку епідемії якої попереджають в Міністерстві охорони здоров'я, чи активно роблять щеплення містяни?

    — Про дифтерію тільки в п'ятницю появилась інформація. Зараз нічого невідомо.

    Стосовно негоди, що зараз відбувається в місті та у області? Чи були снігопади і чи вдалось їх подолати?

    — На 20 січня нам прогнозували штормове попередження, посилення швидкості вітру, снігові замети, але зараз мінус 1 градус, на вулиці немає ні снігу, ні дощу, нічого, і по Миколаївській області поки що ситуація нормальна.

    Виктор Ляшко
    Виктор Ляшко / Facebook
    Как предотвратить эпидемию гепатита А в Украине? Мнение Ляшко

    Щоб якось упередити ситуацію, що робить міська влада?

    — Вона кожного разу повідомляє про погіршення умов і про транспорт, якщо є обмеження руху транспорту. Постійно просить жителів Миколаєва, якщо є якісь питання, звертатися за відповідним телефоном, і є пункти обігріву для містян, які, можливо, застряли там в дорозі або ще щось.

    Пункти обігріву вже зараз функціонують повноцінно, готові приймати людей?

    — Так, пункт обігріву працює, і в Первомайську працює. Пункти обігріву працюють там, де шквальні такі снігові замети, де люди не могли виїхати з снігових заметів, там постійно працював пункт обігріву, люди стояли з чаєм, з бутербродами, і допомагали тим, хто потребував допомоги.

    Тобто всі наслідки негоди на Миколаївщині подолані? 

    — Так, подолані. Хочу вам сказати, що цього року набагато краще працює і транспорт по Миколаєву, очищають дороги набагато краще, ніж в минулому році. 

    К слову, юрист, эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко считает, что власть должна законодательно определить, вакцинация — это право или обязанность украинцев. Она уверена, что Минздрав закроет границу Украины в случае эпидемии кори.

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