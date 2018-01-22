Эпидемия в Николаеве: гепатит опасен для всех

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

После вспышки кори на Украину наступает другая болезнь. В Николаеве — вспышка гепатита А. Там зарегистрировали 93 случая, среди заболевших — 21 ребенок. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Насколько угрожающей является эпидемиологическая ситуация, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала редактор сайта города Николаева 0512 Нина Кокуца.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є нові випадки захворювання, і які прогнози дають медики?

— Станом на 19 січня, в Миколаївській області в інфекційній лікарні знаходиться вже 50 пацієнтів, тобто вже знизилась захворюваність. З них підтверджено діагноз у 45 осіб, у шести випадках знято діагноз, виписано вже 19 осіб. Ще дев'ять дітей знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у п'яти дітей, в одному випадку діагноз знято, і виписано всього 12 пацієнтів.

Наскільки загалом критична ситуація, щоб розуміти масштаби?

— Нам надсилає дані Миколаївська лікарня, і на п'ятницю була ось така ситуація. Кількість щоразу зростає, ми щоразу оновлюємо інформацію.

Джерело гепатиту А вже встановили? Адже його називають хворобою немитих рук.

— Ні, такої інформації поки що немає.

До яких заходів вдається міська влада аби зупинити розповсюдження гепатиту А?

— Ірина Шамрай дала прес-конференцію вчора в міській раді. Також вона повідомила про кількість захворюваності і сказала, щоб зверталися до лікарні №1.

Серед хворих — 21 дитина. Це діти з одного садочку або школи?

— Це можуть бути і школярі, це можуть бути і просто жителі міста, можуть бути діти з дитячих садочків, тобто такого розмежування немає. Там дві дитини шкільного віку і п'ять студентів.

Яка нині в місті і області ситуація із кором? Наскільки на разі людей захворіли?

— На сьогоднішній день в Миколаєві на кір хворіють всього десять дорослих і троє дітей. З кором — інша ситуація, в нас в основному прогресує гепатит А зараз.

Ажіотаж навколо вакцинації, чи був спричинений він спалахом кору?

— Так, були проблеми з вакцинацією, але лікарі запевнили, що вакцинація є, і матері приводять дітей для того, щоб зробити вакцинацію від кору. На даний час вакцин вистачає, а далі будемо бачити.

Щодо дифтерії, про небезпеку епідемії якої попереджають в Міністерстві охорони здоров'я, чи активно роблять щеплення містяни?

— Про дифтерію тільки в п'ятницю появилась інформація. Зараз нічого невідомо.

Стосовно негоди, що зараз відбувається в місті та у області? Чи були снігопади і чи вдалось їх подолати?

— На 20 січня нам прогнозували штормове попередження, посилення швидкості вітру, снігові замети, але зараз мінус 1 градус, на вулиці немає ні снігу, ні дощу, нічого, і по Миколаївській області поки що ситуація нормальна.

Щоб якось упередити ситуацію, що робить міська влада?

— Вона кожного разу повідомляє про погіршення умов і про транспорт, якщо є обмеження руху транспорту. Постійно просить жителів Миколаєва, якщо є якісь питання, звертатися за відповідним телефоном, і є пункти обігріву для містян, які, можливо, застряли там в дорозі або ще щось.

Пункти обігріву вже зараз функціонують повноцінно, готові приймати людей?

— Так, пункт обігріву працює, і в Первомайську працює. Пункти обігріву працюють там, де шквальні такі снігові замети, де люди не могли виїхати з снігових заметів, там постійно працював пункт обігріву, люди стояли з чаєм, з бутербродами, і допомагали тим, хто потребував допомоги.

Тобто всі наслідки негоди на Миколаївщині подолані?

— Так, подолані. Хочу вам сказати, що цього року набагато краще працює і транспорт по Миколаєву, очищають дороги набагато краще, ніж в минулому році.

К слову, юрист, эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко считает, что власть должна законодательно определить, вакцинация — это право или обязанность украинцев. Она уверена, что Минздрав закроет границу Украины в случае эпидемии кори.