Смена власти в Николаеве: кабинет и приемная мэра опечатаны

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. После отстранения от должности городского головы Александра Сенкевича вход в приемную и рабочий кабинет мэра Николаева опечатан, сообщают Novosti-N.

Из-за опечатанной двери также невозможно попасть и в кабинет мэра. Судя по штампу, помещения опечатали еще 7 декабря — практически сразу после отстранения Сенкевича. Однако периодически в кабинете необходимо проводить определенные регламентные работы, поэтому помещение открывают, а после опечатывают снова.

На оттиске штампа указано наименование органа, который опечатал кабинет — "режимно-секретный орган". Скорее всего, идет о режимно-секретном отделе, который занимается сохранностью тайн горисполкома.

Напомним, что 5 октября депутаты Николаевского городского совета выразили недоверие и выступили за досрочное прекращение полномочий мэра Александра Сенкевича. За выражение недоверия проголосовали все 42 депутата, принявших участие в тайном голосовании. Сам Сенкевич назвал это "изнасилованием местного самоуправления".

Новости N В Николаеве мэру заблокировали вход в кабинет

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 декабря, первый зампред горсовета Жмеринки Александр Фурман ударил депутата от партии "УКРОП" Ольгу Пащук.