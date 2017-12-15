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    Политика

    Смена власти в Николаеве: кабинет и приемная мэра опечатаны

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    Политический кризис: страна в тупике (45)

    (обновлено: )37501
    На оттиске штампа указано наименование органа, который опечатал кабинет - "режимно-секретный орган". Скорее всего, идет о режимно-секретном отделе, который занимается сохранностью тайн горисполкома.
    В Николаеве мэру заблокировали вход в кабинет
    Новости N

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. После отстранения от должности городского головы Александра Сенкевича вход в приемную и рабочий кабинет мэра Николаева опечатан, сообщают Novosti-N.

    Петр Порошенко
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    Из-за опечатанной двери также невозможно попасть и в кабинет мэра. Судя по штампу, помещения опечатали еще 7 декабря — практически сразу после отстранения Сенкевича. Однако периодически в кабинете необходимо проводить определенные регламентные работы, поэтому помещение открывают, а после опечатывают снова.

    На оттиске штампа указано наименование органа, который опечатал кабинет — "режимно-секретный орган". Скорее всего, идет о режимно-секретном отделе, который занимается сохранностью тайн горисполкома.

    Напомним, что 5 октября депутаты Николаевского городского совета выразили недоверие и выступили за досрочное прекращение полномочий мэра Александра Сенкевича. За выражение недоверия проголосовали все 42 депутата, принявших участие в тайном голосовании. Сам Сенкевич назвал это "изнасилованием местного самоуправления". 

    Новости N
    В Николаеве мэру заблокировали вход в кабинет

    Ранее сообщалось, что в четверг, 14 декабря, первый зампред горсовета Жмеринки Александр Фурман ударил депутата от партии "УКРОП" Ольгу Пащук.

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