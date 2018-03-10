Минздрав заложил в Эпидемиологический фонд на финансирование мероприятий чрезвычайных случаев: вспышки и эпидемии инфекционных заболеваний всего 160 тыс. грн при потребности в 250 млн грн, сообщил экс-главный санврач Украины Святослав Протас.
Всего по данным властей на понедельник, 11 декабря, в Запорожской области 170 заболевших корью, в том числе 90 случаев в Запорожье, 78 - в Запорожском районе, по 1 - в Вольнянском и Михайловском районах.
По словам главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, общее количество пострадавших от отравления возросло почти вдвое, но интенсивность поступления больных уменьшается и тяжелых случаев не зафиксировано.
По информации помощник Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности от желтой лихорадки подтверждает потенциально взрывоопасный характер заболевания и есть риск его распространения по всему миру.
По словам главного специалиста департамента охраны здоровья по инфекционным заболеваниям КГГА Татьяны Егоровой, пациенты, которые поступили на стационарное лечение, получают все необходимые препараты, их недостачи нет.
В Киеве, как и в Украине в целом, доминирует циркуляция калифорнийского или свиного вируса гриппа, а швейцарский вирус будет второстепенным и никак не скажется на эпидпроцессе, рассказал главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан.
На неконтролируемых Киевом территориях Донбасса не ведется мониторинг эпидемиологической ситуации, кроме того, туда не осуществляются поставки вакцин. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила эксперт Зоряна Черненко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".