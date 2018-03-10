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    эпидемия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Святослав Протас
    Экс-главный санврач: на борьбу с эпидемиями Украина выделяет копейки
    07:27 08.01.2018
    332Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Минздрав заложил в Эпидемиологический фонд на финансирование мероприятий чрезвычайных случаев: вспышки и эпидемии инфекционных заболеваний всего 160 тыс. грн при потребности в 250 млн грн, сообщил экс-главный санврач Украины Святослав Протас.
    Шприц. Архивное фото
    В Николаеве 35 человек заразились гепатитом А, покупая очищенную воду
    15:19 03.01.2018
    812Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    По данным эпидрасследования установлено, что 35 человек заболели , которые заболели вирусным гепатитом А после того, как употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода".
    Вирус кори
    Эпидемия кори в Запорожской области. Число заболевших увеличилось в два раза
    18:44 11.12.2017
    331Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Всего по данным властей на понедельник, 11 декабря, в Запорожской области 170 заболевших корью, в том числе 90 случаев в Запорожье, 78 - в Запорожском районе, по 1 - в Вольнянском и Михайловском районах.
    Вирус кори
    Вспышка кори в Одесской области. Спецкор о ситуации в регионе
    13:15 13.11.2017
    3226Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Законодательно медики не могут заставить родителей вакцинировать детей, поэтому проблема с заболеваемостью в регионе остается серьезной. Об этом сообщил спецкор "ГС" Александр Тарасенко.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Супрун: ВОЗ прогнозирует эпидемию кори в Украине
    20:54 13.11.2016
    309
    Как заявила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, страна сейчас имеет самый низкий уровень вакцинации в целом мире, включая Африку: "Это большая проблема".
    Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в Измаиле
    Саакашвили сообщил, что угрозы эпидемии в Измаиле нет
    02:12 20.06.2016
    198Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По словам главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, общее количество пострадавших от отравления возросло почти вдвое, но интенсивность поступления больных уменьшается и тяжелых случаев не зафиксировано.
    Медработник в защитной одежде в одном из городов Сьерра-Леоне
    Жертвами желтой лихорадки стали 300 жителей Анголы
    04:14 20.05.2016
    53
    По информации помощник Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности от желтой лихорадки подтверждает потенциально взрывоопасный характер заболевания и есть риск его распространения по всему миру.
    Профилактика вируса Зика
    Новая пандемия при отсутствии реформ ВОЗ может унести еще тысячи жизней - ООН
    05:25 09.02.2016
    115Вспышка вируса Зика
    Если ВОЗ не проведет успешных реформ, следующая пандемия станет причиной тысячей смертей, которые можно было предупредить, заявили эксперты ООН.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    В больницах достаточно препаратов для борьбы с гриппом - КГГА
    20:32 01.02.2016
    289Эпидемия свиного гриппа в Украине
    По словам главного специалиста департамента охраны здоровья по инфекционным заболеваниям КГГА Татьяны Егоровой, пациенты, которые поступили на стационарное лечение, получают все необходимые препараты, их недостачи нет.
    Заболевание гриппом
    В Украине доминирует свиной грипп, швейцарский вирус будет второстепенным - Рубан
    20:23 26.01.2016
    2255Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В Киеве, как и в Украине в целом, доминирует циркуляция калифорнийского или свиного вируса гриппа, а швейцарский вирус будет второстепенным и никак не скажется на эпидпроцессе, рассказал главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан.
    Заболевание гриппом
    К следующему четвергу заболеваемость гриппом в Киеве достигнет эпидпорога - Рубан
    20:01 14.01.2016
    454Эпидемия свиного гриппа в Украине
    На следующей неделе количество заболевших гриппом в столице сильно возрастет, рассказал главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан.
    Работа волонтёров в Донецке
    В Донбассе ждут эпидемии, одну за другой - эксперт
    12:05 24.10.2015
    784Немирное перемирие на Донбассе.
    На неконтролируемых Киевом территориях Донбасса не ведется мониторинг эпидемиологической ситуации, кроме того, туда не осуществляются поставки вакцин. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила эксперт Зоряна Черненко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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