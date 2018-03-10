В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
В частности, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на дороге Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и Т-0811 Веселое - Новобогдановка в Запорожской области, а также в Днепре.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
Журналист Дмитрий Смольенко выложил на своей странице в Facebook фото, на которых запечатлены люди в военной форме, занимающиеся сбором мертвой рыбы. Кадры сняты на берегу Молочного лимана в Запорожской области.
22-летняя жительница села Труженка Никольского района и ее 29-летний друг исчезли неделю назад. В ходе поисковой операции полицейские установили, что автомобиль, в котором они ехали, сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области.
Во время обыска ангара одного из предприятий правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что, по предварительной версии, самолет, осуществляя тренировочный полет на сверхнизкой высоте, столкнулся с высоковольтной линией электропередачи, в результате чего упал.
Он создан для отдыха участников АТО, мобилизованных лиц, призывников, транзитом проезжают через Запорожье, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые находятся в командировке в Запорожье.
Маршрутное такси №84 в Запорожье вечером в среду столкнулось с легковым авто и перевернулось. ДТП случилось в районе остановки "Грязнова". Подробнее о последствиях дорожно-транспортного происшествия смотрите в фоторепортаже.
По данным организаторов, в этом году форум YES соберет более 350 мировых авторитетов и лидеров общественного мнения в сфере политики, экономики, общественных отношений и медиа из более чем 20 стран для обсуждения влияния новой Украины на Европу и мир.
Поздно вечером в четверг в центре Запорожья неподалеку от мэрии произошел взрыв. Информация о жертвах не поступала. Как сообщают очевидцы, взрыв был слышен на центральных улицах Запорожья, у жителей близлежащих домов звенели стекла.
В результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье пострадали 12 человек, сообщило в Управление МВД Украины в Запорожской области. По информации милиции, пострадали 11 человек, среди которых есть шестилетний ребенок.
В школах Киева, Запорожья и Донецка отметили День знаний. Так, в Запорожье дети пришли на линейку в вышиванках и с желто-синей символикой, а в Киеве на одной из линеек поприсутствовал мэр города Виталий Кличко.
В Киеве прошел объединительный съезд партий "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "УДАР". В Запорожье возле частного дома в Жовтневом районе неизвестный обстрелял автомобиль Daewoo Lanos, в результате чего был ранен водитель машины.
В Запорожье во вторник сгорели четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД Украины. В настоящее время принимаются меры по установлению владельцев автомобилей, причины их возгорания и наличию видеокамер наблюдения с домов или помещений недалеко от места пожара.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Кристоф Вайль посетили модульный городок для временно перемещенных лиц в Запорожье. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Марши единства памяти погибших в результате обстрела автобуса под Волновахой (Донецкая область) прошли в воскресенье во многих городах Украины, в частности Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и Николаеве.
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
Прокурор ГПУ Владислав Куценко инициировал расследование деятельности главы Запорожской ОГА Константина Брыля. Тот, в свою очередь, отрицает все подозрения и заявляет, что борется с "местными царьками".
В Бердянске полицейские освободили похищенную женщину, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области. Информация о похищении в Бердянске молодой женщины (жены одного из криминальных авторитетов) поступила в полицию 14 сентября.
Глава государства Петр Порошенко в ходе визита в Запорожскую область провел испытательный полет СУ-27. Сообщается, что СУ-27 прошел модернизацию на Запорожском государственном авиационном ремонтном заводе (МиГремонт).
Поздно вечером в четверг в центре Запорожья неподалеку от мэрии на улице Патриотической произошел взрыв. По данным СМИ, инцидент произошел возле офиса одного из запорожских бизнесменов Евгения Анисимова.
В результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье пострадали 12 человек, сообщило в Управление МВД Украины в Запорожской области. По информации милиции, пострадали 11 человек, среди которых есть шестилетний ребенок.
Активисты "Дорожного контроля" записали на видео коррупционные действия сотрудников госавтоинспекции Запорожской области, которые на трассе Харьков-Симферополь отпускали нарушителей без составления протоколов.
В пятницу в Мелитополе Запорожской области силами сотрудников городских коммунальных предприятий три скульптуры Ленина были сняты с постаментов и отправлены на склад. Подробнее о демонтаже одного из памятников смотрите в видео.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух диверсантов, которые планировали взорвать железнодорожные пути на участке "Станция им. Олимова" – "Запорожье-2", сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.
В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.