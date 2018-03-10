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    Запорожская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 289
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    Инцидент на шахте
    Масштабное возгорание на шахте под Запорожьем: появилась реакция руководства
    22:59 09.03.2018
    282
    Как уточняется, в результате пожара пострадали шесть человек - все сотрудники шахты, которые в момент возгорания оказались близко к очагу.
    Пожар в шахте Запорожского железорудного комбината. Видео
    В Запорожской области на шахте произошло возгорание, есть пострадавшие 
    20:14 08.03.2018
    377
    В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
    В Запорожье перед 8 марта снесли цветочный рынок. Видео
    К женскому дню. В Запорожской области снесли рынок цветов 
    14:13 02.03.2018
    324
    В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах
    10:37 28.02.2018
    224Украина остановилась в снежных заносах
    "Укравтодор" сообщает об ограничении движения крупногабаритного транспорта и автобусов в Запорожской области, грузовиков - в Одессе Кропивницком и Киеве.
    Карантин
    В Запорожской области из-за гриппа школы закрывают на карантин
    04:14 27.02.2018
    181Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    По данным Запорожской областной государственной администрации, в городе Мелитополь со вторника, 27 февраля, будут закрыты все школы на две недели. Школьники выйдут на учебу после 12 марта.
    В Запорожской области женщина сгорела, греясь у камина
    В Запорожской области женщина сгорела у обогревателя
    11:14 19.02.2018
    157
    Как установили эксперты, в доме произошло возгорание в жилой комнате, в которой находилась хозяйка дома. Заснула на кресле у которого находился электрический обогреватель.
    Машина полицейских. Архивное фото
    В Запорожской области жестоко убили десантника
    17:32 18.02.2018
    2797
    Как отмечается, военный покинул часть без разрешения руководства. Совершивший убийство мужчина ранее был судим. Кроме того, была убита девушка, у которой остались двое несовершеннолетних детей.
    Национальная полиция Украины
    В Запорожье девушкам предписали заниматься сексом с полицейскими
    18:19 15.02.2018
    3127
    Руководство обязывает женщин не нагружать мужчин перед сменой домашней работой или походами в магазин, а также "не забывать кормить не только супом, но и сексом".
    Члены Правого сектора забросали яйцами прокуратуру Запорожской области
    Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры
    16:02 08.02.2018
    501
    Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
    Нож. Архивное фото
    В Запорожье на активиста "Нацдружин" напали с ножом. Пытались перерезать горло
    20:41 05.02.2018
    1417
    Как уточняется, нападавший намеревался перерезать активисту горло, однако у него ничего не вышло. Инцидент связывают с деятельностью направленной на борьбу с распространением наркотиков в городе.
    Пожар в Запорожской области
    В Запорожской области мужчина сгорел заживо во время пожара
    17:59 05.02.2018
    61
    Вызов в Службу спасения с сообщением о пожаре поступил в 10:30 утра понедельника. Пожарные в комнате дома, где горели мебель и вещи, обнаружили труп 51-летнего хозяина.
    Замерзший акварпарк в Кирилловке (Запорожская область)
    На берегу Азовского моря замерзли аттракционы в аквапарке
    20:34 28.01.2018
    1322Украина остановилась в снежных заносах
    Морозы дошли и до украинских курортов на берегу Азовского моря. Аттракционы в одном из крупнейших аквапарков Украины в курортном поселке Кирилловка также замерзли.
    Бабе Яге была бы радость. Под Запорожьем заметили чудо-технику. Видео
    "Бабе Яге была бы радость". Украинцы создали чудо-технику по уборке снега 
    10:28 24.01.2018
    1423Украина остановилась в снежных заносах
    На странице "Это Украина" в Facebook выложено видео, на котором запечатлена чудо-техника по уборке снега. Ее заметили в поселке Кушугум в Запорожской области.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    В ГСЧС уточнили, в каких областях ограничено движение транспорта
    09:45 24.01.2018
    231Украина остановилась в снежных заносах
    В частности, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на дороге Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и Т-0811 Веселое - Новобогдановка в Запорожской области, а также в Днепре.
    Наручники
    В Запорожской области грабители отрывали пенсионерам пальцы ради 1400 гривен
    12:10 19.01.2018
    577
    После длительных пыток житель Каменско-Днепровского района погиб, а его жена пролежала искалеченной более двух суток возле трупа мужа. Полиция задержала преступников.
    Полиция избила и пытала водителя в Запорожской области
    Прокуратура опубликовала видео, как в Запорожье полиция пытала водителя 
    10:35 19.01.2018
    3524
    Прокуратура огласила полицейским подозрения в "пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц" и "превышении власти или служебных полномочий".
    Труп мужчины в Запорожской области
    Под Запорожьем обнаружили труп мужчины с мешком на голове
    07:47 18.01.2018
    751Криминальные войны в Украине
    По данным местного интернет-издания, жене умершего удалось выжить - сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Главная версия произошедшего - ограбление.
    На месте взрыва в жилом доме Запорожской области
    В Запорожской области произошел взрыв в жилом доме
    22:59 15.01.2018
    171
    В доме произошел взрыв газовой смеси, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. В частности, горела крыша дома. В больницу доставили 13-летнего ребенка и его 57-летнюю бабушку.
    Непогода в Запорожье
    Непогода под Запорожьем: на дорогах застряли десятки фур
    18:30 15.01.2018
    217
    Из-за гололедицы грузовики не могут преодолеть подъемы, часть фур съехала на обочину, часть осталась на дороге. Наиболее напряженная ситуация в Васильевском районе.
    ДТП в Ровенской области
    Кому-то праздник, кому-то горе. Жуть в Старый Новый год
    17:31 15.01.2018
    2113Криминальные войны в Украине
    Новый год в Украине начался отнюдь не оптимистично. Вторые выходные после праздников ознаменовались чередой смертей, обстрелов, скандалов. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Национальная полиция Украины
    В Запорожье девушкам предписали заниматься сексом с полицейскими
    18:19 15.02.2018
    3127
    Руководство обязывает женщин не нагружать мужчин перед сменой домашней работой или походами в магазин, а также "не забывать кормить не только супом, но и сексом".
    Машина полицейских. Архивное фото
    В Запорожской области жестоко убили десантника
    17:32 18.02.2018
    2797
    Как отмечается, военный покинул часть без разрешения руководства. Совершивший убийство мужчина ранее был судим. Кроме того, была убита девушка, у которой остались двое несовершеннолетних детей.
    Члены Правого сектора забросали яйцами прокуратуру Запорожской области
    Запорожские прокуроры жалуются Луценко на начальство: наступила эра диктатуры
    16:02 08.02.2018
    501
    Шесть работников прокуратуры Запорожской области опубликовали открытое письмо, в котором обвинили своего руководителя Валерия Романова в давлении на подчиненных и нарушении законов.
    Пожар в шахте Запорожского железорудного комбината. Видео
    В Запорожской области на шахте произошло возгорание, есть пострадавшие 
    20:14 08.03.2018
    377
    В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
    В Запорожье перед 8 марта снесли цветочный рынок. Видео
    К женскому дню. В Запорожской области снесли рынок цветов 
    14:13 02.03.2018
    324
    В Запорожской области в Энергодаре снесли цветочный рынок перед Международным женским днем.По информации СМИ, противостояние между предпринимателями и коммунальщиками продолжается уже длительное время.
    Инцидент на шахте
    Масштабное возгорание на шахте под Запорожьем: появилась реакция руководства
    22:59 09.03.2018
    282
    Как уточняется, в результате пожара пострадали шесть человек - все сотрудники шахты, которые в момент возгорания оказались близко к очагу.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах
    10:37 28.02.2018
    224
    "Укравтодор" сообщает об ограничении движения крупногабаритного транспорта и автобусов в Запорожской области, грузовиков - в Одессе Кропивницком и Киеве.
    Карантин
    В Запорожской области из-за гриппа школы закрывают на карантин
    04:14 27.02.2018
    181
    По данным Запорожской областной государственной администрации, в городе Мелитополь со вторника, 27 февраля, будут закрыты все школы на две недели. Школьники выйдут на учебу после 12 марта.
    В Запорожской области женщина сгорела, греясь у камина
    В Запорожской области женщина сгорела у обогревателя
    11:14 19.02.2018
    157
    Как установили эксперты, в доме произошло возгорание в жилой комнате, в которой находилась хозяйка дома. Заснула на кресле у которого находился электрический обогреватель.
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