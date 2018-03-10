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    Александр Фоменко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Служба Безопасности Украины
    СБУ открыла дело о терроризме в отношении "народного мэра" Мариуполя
    17:03 16.06.2014
    295Спецоперация на востоке Украины
    Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области открыло уголовное дело в отношении "народного мэра" Мариуполя Донецкой области Александра Фоменко, сообщает в понедельник пресс-служба СБУ.
    Спецоперация на юго-востоке Украины
    Нацгвардия сообщила о задержании "народного мэра" Мариуполя
    14:14 12.06.2014
    712Спецоперация на востоке Украины
    Нацгвардия задержала "народного мэра" Мариуполя Александра Фоменко и передала его Службе безопасности страны.
    Ситуация в Мариуполе
    СМИ: в Мариуполе избрали "народного мэра"
    18:32 01.06.2014
    98Кровь на улицах Мариуполя
    Сторонники "Донецкой народной республики" ("ДНР") провели митинг возле здания городского совета в Мариуполе, проголосовав за отставку действующего мэра города Юрия Хотлубея и избрание нового, "народного".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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