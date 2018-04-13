Фура, груженная подсолнечным маслом, опрокинулась в Запорожской области

Фото 061.ua

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу на трассе Харьков — Симферополь перевернулся огромный грузовик, перевозивший подсолнечное масло.

Авария произошла на 400 километре трассы — возле Мелитополя Запорожской области.

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Крупногабаритная машина получила сильные повреждения и практически развалилась на части, передает "Сайт города Запорожье".

фото 061.ua Авария фуры с подсолнечным маслом в Запорожской области

На обочине автодороги вокруг места происшествия валяются коробки с бутилированным маслом.

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