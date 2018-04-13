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    Происшествия

    Фура, груженная подсолнечным маслом, опрокинулась в Запорожской области

    (обновлено: )21201
    При аварии на территории Запорожской области большегрузный автомобиль буквально развалился на части. На обочине трассы Харьков - Симферополь валяются ящики с подсолнечным маслом.
    Авария фуры с подсолнечным маслом в Запорожской области
    Фото 061.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу на трассе Харьков — Симферополь перевернулся огромный грузовик, перевозивший подсолнечное масло.

    Авария произошла на 400 километре трассы — возле Мелитополя Запорожской области.

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    Крупногабаритная машина получила сильные повреждения и практически развалилась на части, передает "Сайт города Запорожье".

    фото 061.ua
    Авария фуры с подсолнечным маслом в Запорожской области

    На обочине автодороги вокруг места происшествия валяются коробки с бутилированным маслом.

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