Фура, груженная подсолнечным маслом, опрокинулась в Запорожской области

Фото 061.ua
КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу на трассе Харьков — Симферополь перевернулся огромный грузовик, перевозивший подсолнечное масло.
Авария произошла на 400 километре трассы — возле Мелитополя Запорожской области.
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Крупногабаритная машина получила сильные повреждения и практически развалилась на части, передает "Сайт города Запорожье".
фото 061.ua
Авария фуры с подсолнечным маслом в Запорожской области
На обочине автодороги вокруг места происшествия валяются коробки с бутилированным маслом.
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