На трассе Киев - Чоп горела фура, водитель в реанимации

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Чоп вблизи села Привольное Дубенского района Ровенской области произошло ДТП при участии фуры.

"По вызову немедленно выехал дежурный караул бойцов ГСЧС. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили, что горит грузовой автомобиль марки ТАТА. На его тушение спасатели подали один водяной ствол. Пожар был локализован в 21:20, а ликвидирован уже в 21:45. Огнем уничтожено кабину, моторный отсек и поврежден кузов автомобиля", — сообщает ГСЧС.

rivne.dsns.gov.ua ЧП на трассе Киев - Чоп

В результате пожара был травмирован водитель грузового автомобиля 1966 года и госпитализирован в Дубенскую центральную районную больницу.

Причина и размер убытков пожара устанавливаются.

Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.