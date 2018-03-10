наверх
10.03.201811:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Чоп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    ЧП на трассе Киев - Чоп
    На трассе Киев - Чоп горела фура, водитель в реанимации
    12:00 24.02.2018
    417
    В ГСЧС сообщили, что в результате возгорания фуры огнем уничтожено кабину, моторный отсек и поврежден кузов автомобиля.
    Паводок в Закарпатской области
    ГСЧС предупреждает о подтоплении трассы Киев - Чоп
    17:58 15.12.2017
    71
    В ГСЧС сообщили, что из-за ухудшения погодных условий реке Старая возможен перелив на автодорогу Киев-Чоп в районе села Зняцево.
    ДТП на трассе Киев-Чоп
    "Газель" на боку. Странное ДТП произошло на трассе Киев - Чоп
    13:00 12.12.2017
    339
    На трассе Киев - Чоп водитель заснул за рулем своего автомобиля "Газель", в результате транспортное средство перевернулось.
    На месте задержания мэра Чопа, 30 мая 2017
    Суд назначил мэру Чопа залог
    15:40 31.05.2017
    132
    Согласно решению суда, мэру Чопа Валерию Самардаку также запрещено покидать территорию Украины и появляться на рабочем месте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    ЧП на трассе Киев - Чоп
    На трассе Киев - Чоп горела фура, водитель в реанимации
    12:00 24.02.2018
    417
    В ГСЧС сообщили, что в результате возгорания фуры огнем уничтожено кабину, моторный отсек и поврежден кузов автомобиля.
    Все теги