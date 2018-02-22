Возле заправки в Киеве произошло ДТП с последующим возгоранием

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице Е. Телиги в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидцев, авария произошла возле автозаправки.

Facebook Киев Оперативный ДТП с возгоранием в Киеве

По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением, "в результате чего автомобиль сначала кинуло в столб, потом на отбойник, после этого он загорелся".

Facebook Киев Оперативный ДТП с возгоранием в Киеве

На место в срочном порядке выехали спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. Причины ДТП выясняются.

На днях сообщалось о масштабном ДТП в Киеве, в результате которого пострадали сотрудники Госпогранслужбы.