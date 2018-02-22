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    Происшествия

    Возле заправки в Киеве произошло ДТП с последующим возгоранием

    (обновлено: )50
    По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением ив резался сначала в столб, а потом на отбойник. После второго столкновения машина загорелась.
    ДТП с возгоранием в Киеве
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице Е. Телиги в Шевченковском районе Киева.

    Как сообщает "Киев Оперативный" со ссылкой на очевидцев, авария произошла возле автозаправки.

    Facebook Киев Оперативный
    ДТП с возгоранием в Киеве

    По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением, "в результате чего автомобиль сначала кинуло в столб, потом на отбойник, после этого он загорелся".

    Facebook Киев Оперативный
    ДТП с возгоранием в Киеве

    На место в срочном порядке выехали спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. Причины ДТП выясняются. 

    На днях сообщалось о масштабном ДТП в Киеве, в результате которого пострадали сотрудники Госпогранслужбы.

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