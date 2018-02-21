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    Происшествия

    Резонансное ДТП с Дыминским. Апеляционный суд отменил арест бизнесмена

    (обновлено: )39001
    По словам защитника бизнесмена, "закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.
    Петр Дыминский
    Mediaport.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда об аресте бизнесмена Петра Дыминского, сообщил его адвокат Николай Лысый.

    "19 февраля 2018 года Апелляционный суд г. Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киев от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", — написал адвокат на своей странице в Facebook.

    По словам защитника, "закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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