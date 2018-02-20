Смертельное ДТП. Испания экстрадировала в Украину водителя-беглеца

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Испании передали украинским коллегам гражданина Украины, который подозревается в совершении ДТП в Черновцах в 2014 году, в котором погиб человек, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем. Погиб водитель второй машины, пассажир получил травмы. В полиции заявили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, позднее выехал из страны, и мужчину объявили в международный розыск.

"В апреле прошлого года по ориентировке департамента международного полицейского сотрудничества водителя-беглеца задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Несмотря на неоднократные попытки адвокатов избежать экстрадиции злоумышленника на Украину, суд отклонил все их доводы. Благодаря проведенной кропотливой работе испанских и украинских правоохранителей, преступника удалось вернуть в Украину", — говорится в сообщении.

Садгорский районный суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, добавили в полиции.

Ранее заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Владимир Кривенко выразил надежду, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, в марте будет экстрадирован из Молдавии в Украину.