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    Общество

    Смертельное ДТП. Испания экстрадировала в Украину водителя-беглеца

    (обновлено: )6910
    По данным украинской полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого погиб. Затем подозреваемый сбежал за границу.
    Полиция Испании. Архивное фото
    flickr.com/Contando Estrelas

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Испании передали украинским коллегам гражданина Украины, который подозревается в совершении ДТП в Черновцах в 2014 году, в котором погиб человек, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

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    РИА Новости Украина
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    По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем. Погиб водитель второй машины, пассажир получил травмы. В полиции заявили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, позднее выехал из страны, и мужчину объявили в международный розыск.

    "В апреле прошлого года по ориентировке департамента международного полицейского сотрудничества водителя-беглеца задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Несмотря на неоднократные попытки адвокатов избежать экстрадиции злоумышленника на Украину, суд отклонил все их доводы. Благодаря проведенной кропотливой работе испанских и украинских правоохранителей, преступника удалось вернуть в Украину", — говорится в сообщении.

    Садгорский районный суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, добавили в полиции.

    Ранее заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Владимир Кривенко выразил надежду, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, в марте будет экстрадирован из Молдавии в Украину.

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