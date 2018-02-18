Потеряла мужа и сестру. Выжившая в ДТП с Зайцевой выступила с заявлением

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Выжившая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева (Берченко) сказала, что не готова простить главную виновницу Елену Зайцеву. Об этом сообщает ТСН.

"Зайцева ехала ради развлечения, она превышала скорость. А Дронов… так очень часто делают водители, когда едут на желтый. Я хочу, чтобы эти люди получили максимальное наказание. Простить я не готова и не думаю, что буду готова через время. Это не то, что стоит прощать, чтобы и другим неповадно было", — отметила пострадавшая в аварии.

Александр Евтеев, facebook Погибший Александр Евтеев с супругой

В аварии на Сумской Евтеева потеряла родную сестру и мужа.

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Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.