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    Потеряла мужа и сестру. Выжившая в ДТП с Зайцевой выступила с заявлением

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (164)

    (обновлено: )157871
    Выжившая в кровавом ДТП девушка потеряла сразу двух близких людей в день смертельной аварии. Погиб ее муж, с которым они незадолго до ЧП, вернулись из медового месяца, а также погибла родная сестра девушки.
    Жертвы аварии в Харькове. Александр Евтеев, на фото слева, погиб
    Alina Zybtseva, facebook

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Выжившая в ДТП в Харькове Оксана Евтеева (Берченко) сказала, что не готова простить главную виновницу Елену Зайцеву. Об этом сообщает ТСН.

    "Зайцева ехала ради развлечения, она превышала скорость. А Дронов… так очень часто делают водители, когда едут на желтый. Я хочу, чтобы эти люди получили максимальное наказание. Простить я не готова и не думаю, что буду готова через время. Это не то, что стоит прощать, чтобы и другим неповадно было", — отметила пострадавшая в аварии.

    Александр Евтеев, facebook
    Погибший Александр Евтеев с супругой

    В аварии на Сумской Евтеева потеряла родную сестру и мужа.

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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