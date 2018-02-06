Три семьи жертв ДТП в Харькове просят по миллиону компенсации

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Три семьи, потерявшие близких в смертельном ДТП на центральной улице Харькова, будут требовать по миллиону гривен компенсации.

Об этом NewsRoom заявил представляющий их интересы адвокат Дмитрий Марцонь.

"Изначально ни одна из семей не хотела вести переговоры о возмещении, был жесткий отказ, а денежные переводы от семьи одной из участников ДТП были возвращены. Сейчас близкие погибших пришли к другому варианту. Сумма в миллион гривен для людей, потерявших своих родных — это моральная, а не юридическая или финансовая категория", — рассказал защитник.

По его словам, к этому решению пришли потерявшая дочь и внучку Людмила Сокол, сестра погибшей Нины Кобисевой, а также отец Натальи Умаевой. Позиция родственников остальных жертв пока неизвестна.

Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.