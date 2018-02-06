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    Три семьи жертв ДТП в Харькове просят по миллиону компенсации

    (обновлено: )307
    Адвокат членов семей погибших сообщил, что миллион гривен для людей, потерявших своих родных - это моральная, а не юридическая или финансовая категория.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Три семьи, потерявшие близких в смертельном ДТП на центральной улице Харькова, будут требовать по миллиону гривен компенсации.

    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове. Видео
    Канал NewsOne на Youtube
    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    Об этом NewsRoom заявил представляющий их интересы адвокат Дмитрий Марцонь.

    "Изначально ни одна из семей не хотела вести переговоры о возмещении, был жесткий отказ, а денежные переводы от семьи одной из участников ДТП были возвращены. Сейчас близкие погибших пришли к другому варианту. Сумма в миллион гривен для людей, потерявших своих родных — это моральная, а не юридическая или финансовая категория", — рассказал защитник.

    По его словам, к этому решению пришли потерявшая дочь и внучку Людмила Сокол, сестра погибшей Нины Кобисевой, а также отец Натальи Умаевой. Позиция родственников остальных жертв пока неизвестна.

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    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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