Под Винницей Mercedes врезался в скорую помощь, которая приехала на ДТП

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области утром в четверг в аварию на трассе попали пять авто, одно из них — скорая помощь, сообщает региональное управление Национальной полиции.

ДТП случилось возле село Сосонка Винницкого района. Автомобиль Citroen съехал с дороги и столкнулся с дорожным знаком, в это время водитель автомобиля Renault допустил столкновение с "ВАЗ-21099", который выезжал со второстепенной дороги. Для оказания помощи водителю "ВАЗа" люди вызвали скорую помощь.

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В то же время водитель Mercedes допустил столкновение с Citroen и автомобилем скорой помощи. Также Mercedes травмировал людей, находящихся у машины медиков.

Фото Национальной полиции Украины Скорая помощь попала в аварию в Винницкой области

В результате серии аварий пострадали девять человек в возрасте от 35 до 60 лет. Все они госпитализированы в винницкую больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции.

Уголовное дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". За подобное правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что под Киевом на Гостомельском шоссе водитель грузовика MAN пытался избежать столкновения с седельным тягачем и на скорости выехал на территорию придорожного кафе и врезался в заведение "Корчма".