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    Происшествия

    Под Винницей Mercedes врезался в скорую помощь, которая приехала на ДТП

    (обновлено: )122
    На трассе в Винницком районе девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.
    Скорая помощь попала в аварию в Винницкой области
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области утром в четверг в аварию на трассе попали пять авто, одно из них — скорая помощь, сообщает региональное управление Национальной полиции.

    ДТП случилось возле село Сосонка Винницкого района. Автомобиль Citroen съехал с дороги и столкнулся с дорожным знаком, в это время водитель автомобиля Renault допустил столкновение с "ВАЗ-21099", который выезжал со второстепенной дороги. Для оказания помощи водителю "ВАЗа" люди вызвали скорую помощь.

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    В то же время водитель Mercedes допустил столкновение с Citroen и автомобилем скорой помощи. Также Mercedes травмировал людей, находящихся у машины медиков.

    Фото Национальной полиции Украины
    Скорая помощь попала в аварию в Винницкой области

    В результате серии аварий пострадали девять человек в возрасте от 35 до 60 лет. Все они госпитализированы в винницкую больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции.

    Уголовное дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". За подобное правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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    Ранее сообщалось, что под Киевом на Гостомельском шоссе водитель грузовика MAN пытался избежать столкновения с седельным тягачем и на скорости выехал на территорию придорожного кафе и врезался в заведение "Корчма".

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