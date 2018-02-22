В Кропивницком электроопора после ДТП упала на дом

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Кропивницком водитель легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения съехал с проезжей части и сбил электроопору.

На место происшествия патрульных полицейских вызвали случайные свидетели инцидента.

Патрульна поліція Кіровоградської області На месте ДТП в Кропивницком

Они сообщили правоохранителям, что водитель автомобиля ВАЗ 2101 выезжал с прилегающей территории на проезжую часть. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, которая находилась на противоположной стороне дороги. В результате опора наклонилась на балкон соседнего дома. Автомобиль также получил механических повреждений.

Правоохранители вызвали на место происшествия спецслужбу, которая демонтировала поврежденную электроопору и возобновила безопасность электрокоммуникаций. Водитель был отстранен от управления автомобилем.

Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.