Фура протаранила "Газель" и парализовала движение на Южном мосту в Киеве

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник вечером, 2 апреля, на Южном мосту в Киеве произошло масштабное ДТП: грузовик DAF протаранил "Газель". В результате столкновения крупногабаритного транспорта движение по мосту в сторону центра практичски было заблокировано, сообщает "Информатор".

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Авария произошла около 21.00.

По словам полицейских, оба автомобиля двигались в сторону центра по Южному мосту. "Газель" заглохла в среднем ряду, водитель скатился к обочине и даже не успел поставить знак аварийной остановки. В этот момент его по ходу движения протаранила фура DAF. "Газель" получила серьезные повреждения задней части авто, кузов разорвало.

Информатор ДТП на Южном мосту в Киеве

Из-за ДТП в сторону центра образовалась серьезная пробка по всей длине моста. В результате аварии никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.

Напомним, на днях в Киеве произошло ДТП с участием представителя российского посольства.