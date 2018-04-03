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    Фура протаранила "Газель" и парализовала движение на Южном мосту в Киеве

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    В результате столкновения никто не пострадал, однако из-за аварии в сторону центра столицы образовалась серьезная пробка по всей длине моста.
    ДТП на Южном мосту в Киеве
    Информатор

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник вечером, 2 апреля, на Южном мосту в Киеве произошло масштабное ДТП: грузовик DAF протаранил "Газель". В результате столкновения крупногабаритного транспорта движение по мосту в сторону центра практичски было заблокировано, сообщает "Информатор".

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    Авария произошла около 21.00. 

    По словам полицейских, оба автомобиля двигались в сторону центра по Южному мосту. "Газель" заглохла в среднем ряду, водитель скатился к обочине и даже не успел поставить знак аварийной остановки. В этот момент его по ходу движения протаранила фура DAF. "Газель" получила серьезные повреждения задней части авто, кузов разорвало.

    Информатор
    ДТП на Южном мосту в Киеве

    Из-за ДТП в сторону центра образовалась серьезная пробка по всей длине моста. В результате аварии никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.

    Напомним, на днях в Киеве произошло ДТП с участием представителя российского посольства. 

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