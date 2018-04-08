Сбой на Запорожской АЭС. Отключен энергоблок

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 8 апреля, энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты из-за снижения подачи питательной воды в парогенераторы. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

"В воскресенье в 14.15 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы", — говорится в сообщении.

По данным энергетиков, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт. Радиационный фон в районе атомной станции соответствует природному радиационному фону.

Напомним, 7 апреля третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от сети для проведения планового ремонта.