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    Сбой на Запорожской АЭС. Отключен энергоблок

    (обновлено: )19710
    Как стало известно, энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 8 апреля, энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты из-за снижения подачи питательной воды в парогенераторы. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

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    "В воскресенье в 14.15 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы", — говорится в сообщении.

    По данным энергетиков, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт. Радиационный фон в районе атомной станции соответствует природному радиационному фону.

    Напомним, 7 апреля третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от сети для проведения планового ремонта.

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