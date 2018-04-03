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    На Хмельницкой АЭС неожиданно отключился энергоблок

    (обновлено: )29311
    Национальная компания "Энергоатом" сообщила, что первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключился от сети под действием автоматики. Второй энергоблок станции работает в штатном режиме.
    Хмельницкая АЭС
    xaec.org.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции действием автоматики отключился от энергосети, причины выясняются, сообщил во вторник оператор всех украинских АЭС, компания "Энергоатом".

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    "В 15.02 3 апреля 2018 года энергоблок №1 Хмельницкой АЭС действием автоматики отключен от энергосети. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.

    По данным компании, второй энергоблок АЭС работает в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

    Напомним, в конце марта в ста километрах от границы Украины произошел инцидент на румынской АЭС "Черновода", где также автоматически отключился один из двух атомных реакторов.

    Справка

    Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах).

    Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

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