Сбой на Хмельницкой АЭС. Обнародованы данные о радиационном фоне

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Радиационная обстановка на промышленной площадке Хмельницкой АЭС и прилегающей к ней территории не изменилась и находится в норме, несмотря на отключение энергоблока, сообщается в среду на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины.

Накануне первый энергоблок Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети в результате срабатывания системы защиты генератора, причины устанавливаются.

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Согласно сообщению, отключение произошло "действием защиты от внутреннего повреждения турбогенератора". Реакторная установка была переведена в состояние "минимально-контролируемый уровень мощности".

На сайте ГИЯР сказано, что в соответствии с международной шкалой INES данное происшествие классифицировано "уровнем "0" (вне шкалы)".

"Замечаний по работе технологической защиты не было. Создана комиссия по расследованию нарушения. Радиационное состояние на площадке Хмельницкой АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.