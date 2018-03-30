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    Общество

    На украинских АЭС зафиксировано рекордное количество нарушений

    (обновлено: )22132
    В течение 2008-2017 годов на украинских АЭС не было зафиксировано нарушений, которые привели к облучению персонала или выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентированных значений.
    АЭС. Ядерный объект. Радиационная опасность
    REUTERS Gleb Garanich/Files

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины в пятницу сообщила о 17 нарушениях в работе атомных электростанций в 2017 году, что является наибольшим количеством за последние семь лет.

    "В 2017 году произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что является наибольшим количеством за последние семь лет", — говорится в сообщении на странице ГИЯР в Facebook.

    При этом отмечается, что в течение 2008-2017 годов на украинских АЭС не было зафиксировано нарушений, которые привели к облучению персонала или выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентированных значений.

    В Украине действуют четыре атомных электростанции.

    Ранее румынские СМИ сообщили об аварии на АЭС. При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.

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