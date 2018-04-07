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    Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен

    (обновлено: )18121
    Отмечается, что по приказу Минэнергоугля энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью.
    Южно-Украинская АЭС
    Фото Южно-Украинская атомная станция

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

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    "Согласно приказу Минэнергоугля Украины 7 апреля 2018 года в 2.39 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток", — говорится в сообщении.

    Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, на втором энергоблоке продолжается средний плановый ремонт, добавили в пресс-службе.

    Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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