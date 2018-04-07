КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

"Согласно приказу Минэнергоугля Украины 7 апреля 2018 года в 2.39 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток", — говорится в сообщении.

Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, на втором энергоблоке продолжается средний плановый ремонт, добавили в пресс-службе.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.