наверх
21.03.201816:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Между Днепром и Запорожьем полицейские перестреляли друг друга

    (обновлено: )94040
    Полицейский спецназ "Корд" проводил операцию по задержанию правоохранителей в связи с подозрением в получении взятки. В момент задержания один из полицейских потянулся за пистолетом и получил пулю от спецназовца.
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На трассе между Запорожьем и Днепром произошла перестрелка перестрелка между полицейскими, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение.

    Полиция избила и пытала водителя в Запорожской области
    Видео Vadim Demashin
    Прокуратура опубликовала видео, как в Запорожье полиция пытала водителя

    Перестрелка произошла 20 марта на выезде из Запорожья в сторону Днепра.

    "По предварительной информации, правоохранители с бойцами спецподразделения МВД "Корд" производили задержание по подозрению в получении взятки сотрудника патрульной полиции, который якобы потянулся к пистолету, из-за чего задерживающие применили табельное оружие", — сообщает издание "Правда".

    В данный момент раненый полицейский находится под охраной в 5-й городской больнице г. Запорожья.

    Читайте также: Из Винницы: полиция возглавила проституцию

    Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных веществ, которую создали работники полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Министерство обороны России
    Отравление Скрипаля. Британия против России