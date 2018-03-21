Между Днепром и Запорожьем полицейские перестреляли друг друга

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На трассе между Запорожьем и Днепром произошла перестрелка перестрелка между полицейскими, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение.

Перестрелка произошла 20 марта на выезде из Запорожья в сторону Днепра.

"По предварительной информации, правоохранители с бойцами спецподразделения МВД "Корд" производили задержание по подозрению в получении взятки сотрудника патрульной полиции, который якобы потянулся к пистолету, из-за чего задерживающие применили табельное оружие", — сообщает издание "Правда".

В данный момент раненый полицейский находится под охраной в 5-й городской больнице г. Запорожья.

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