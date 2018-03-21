Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Запорожской области подполковник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Пострадавший погиб от полученных травм.

Смертельная авария произошла вечером 20 марта возле села Орлянка Михайловского района. Сбитый мужчина был доставлен в районную больницу, где и умер. Его личность устанавливается.

Водителем автомобиля оказался исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области.

Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.

Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее сообщалось, что в Киеве судья на внедорожнике Land Rover сбил мужчину прямо на пешеходном переходе.