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    Общество

    С начала года полиция обезвредила 60 преступных группировок

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    Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что показатели 2018 года на 42% больше, чем в 2017 года.
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    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Полиция за первые два месяца текущего года прекратила деятельность 60-ти преступных группировок.

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    Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    "Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок. Среди обезвреженных ОПГ — семь имели межрегиональный характер, три — транснациональный, шесть — были созданы на этнической основе. 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 — к незаконному обороту оружия", — отметил Аброськин.

    Он также добавил, что в 2018 году полицейскими раскрыто 565 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций. Также правоохранителями в этом году выявлены 236 человек, которые действовали в составе этих группировок.

    Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины обеспечила безопасность мирных собраний граждан в Закарпатской области в день празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины, все мероприятия прошли спокойно и без нарушений.

     

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