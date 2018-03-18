С начала года полиция обезвредила 60 преступных группировок

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Полиция за первые два месяца текущего года прекратила деятельность 60-ти преступных группировок.

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок. Среди обезвреженных ОПГ — семь имели межрегиональный характер, три — транснациональный, шесть — были созданы на этнической основе. 16 выявленных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 — к незаконному обороту оружия", — отметил Аброськин.

Он также добавил, что в 2018 году полицейскими раскрыто 565 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций. Также правоохранителями в этом году выявлены 236 человек, которые действовали в составе этих группировок.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины обеспечила безопасность мирных собраний граждан в Закарпатской области в день празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины, все мероприятия прошли спокойно и без нарушений.