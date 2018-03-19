Пьяный водитель в Харькове, скрываясь от погони, разбил авто полиции

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Водитель-нарушитель, пытаясь скрыться от патрульных, спровоцировал сразу нескольких дорожно-транспортных происшествий, в результате чего пострадал сотрудник полиции, сообщает местный журналист Надежда Трофан.

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"Этот герой разбил 5 машин, включая полицейскую. Гнались за ним от станции метро "Киевская", а поймали на пересечении улицы Семиградская и академика Павлова", — написала Трофан на своей странице в Faceboook.

Facebook Надежда Тофан ДТП в Харькове. Пьяный мужчина протаранил полицейское авто

По ее данным, водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина в авто был не один, в салоне также находились женщина и ребенок.

Facebook Надежда Тофан ДТП с участием патрульной полиции в Харькове

В результате ДТП травмы получил сам виновник аварий и патрульный, который был в служебном авто Toyota Prius, блокировавшем ему дорогу.

Напомним, на прошлой неделе в Черновицкой области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре женщины.