Труп в киевском кафе. Появился комментарий полиции

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на Подоле возле станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве, произошло самоубийство, сообщили 112.ua в пресс-службе столичной полиции.
Тело мужчины было обнаружено на входе в здание. На месте происшествия нашли нож.
На месте самоубийства в кафе "Пузатая хата" в Киеве
В настоящее время там работают правоохранители и медики. Территория оцеплена полицией.
На фото видны следы крови возле входа в ресторан.
Ранее СМИ сообщили, что в кафе был обнаружен мужчина с перерезанным горлом.