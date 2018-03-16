Труп в киевском кафе. Появился комментарий полиции

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на Подоле возле станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве, произошло самоубийство, сообщили 112.ua в пресс-службе столичной полиции.

Тело мужчины было обнаружено на входе в здание. На месте происшествия нашли нож.

kiev.informator.ua На месте самоубийства в кафе "Пузатая хата" в Киеве

В настоящее время там работают правоохранители и медики. Территория оцеплена полицией.

На фото видны следы крови возле входа в ресторан.

Ранее СМИ сообщили, что в кафе был обнаружен мужчина с перерезанным горлом.