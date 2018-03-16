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    Киев

    Труп в киевском кафе. Появился комментарий полиции

    (обновлено: )28202
    По данным столичных правоохранителей, мужчина покончил с собой в одном из киевских кафе. В настоящее время там работают правоохранители и медики. Территория оцеплена полицией.
    На месте самоубийства в кафе Пузатая хата в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на Подоле возле станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве, произошло самоубийство, сообщили 112.ua в пресс-службе столичной полиции.

    Тело мужчины было обнаружено на входе в здание. На месте происшествия нашли нож.

    kiev.informator.ua
    На месте самоубийства в кафе "Пузатая хата" в Киеве

    В настоящее время там работают правоохранители и медики. Территория оцеплена полицией.

    На фото видны следы крови возле входа в ресторан.

    Ранее СМИ сообщили, что в кафе был обнаружен мужчина с перерезанным горлом.

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