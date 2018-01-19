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    Прокуратура опубликовала видео, как в Запорожье полиция пытала водителя

    (обновлено: )116571
    Прокуратура огласила полицейским подозрения в "пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц" и "превышении власти или служебных полномочий".
    Видео Vadim Demashin

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Запорожской области прокуратура огласила подозрения полицейским, которые превысили служебные полномочия и избили водителя.

    В октябре 2017 года во время дежурства на стационарном посту на выезде из Запорожья в сторону Днепра полицейские остановили авто под управлением потерпевшего. Как сообщают в прокуратуре, они "применили в отношении гражданина физическую силу, истязания, а также специальные средства — резиновую дубинку и наручники". Мужчине нанесли не менее 13 ударов по телу и ногам.

    Потерпевшего незаконно удерживали возле поста более 6 часов, насильно ограничивали возможность передвигаться, подходить к собственному автомобилю и заходить в помещение блокпоста, чтобы согреться. Также гражданину не предоставляли пищу и воду, запрещали общаться с родственниками и адвокатом.

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    Прокуратура огласила полицейским подозрения в "пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц" и "превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями".

    Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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