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    Фотоленты

    Будет суд Линча: в Киеве митингующие грозят расправиться над полицейскими

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (114)

    (обновлено: )34750
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

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    В столице Украины во вторник, 2 января, проходит акция протеста под Управлением Национальной полиции Киевской области. Несколько сотен человек требуют от полицейским провести оперативное и объективное расследование убийства адвоката и правозащитника Ирины Ноздровской.

    Когда к митингующим вышел начальник управления Дмитрий Ценов, его толкнули и попытались ударить. Участники акции протеста грозят его подчиненным судом Линча за неэффективное расследование преступления.

    В ходе митинга инициативная группа потребовала встречи с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и отставки всего руководства Вышгородского отдела полиции, на территории которого совершено преступление.

    Смотрите также: Факельное шествие в честь Бандеры

    Напомним, об исчезновении Ирины Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

    До этого адвокату угрожали родственники Дмитрия Россошанского — жителя Вышгородского района, который был признан виновным в совершении смертельного ДТП. В аварии погибла сестра Ноздровского, сама она добилась продления заключения Россошанскому, несмотря на объявленную амнистию.

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