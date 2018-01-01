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    Факельное шествие в честь Бандеры в Киеве: полиция назвала число участников

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (82)

    (обновлено: )55103
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Марш в честь Бандеры в Киеве

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В факельном шествии, посвященном годовщине со дня рождения  Степана Бандеры, которое стартовало в центре Киева, приняли участие несколько сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Колонну, которая выдвинулась со столичного парка им. Шевченко в сторону Майдана Независимости, сопровождали около сотни правоохранителей.

    Смотрите также: Мероприятия в честь Бандеры: Ивано-Франковск и Львов

    Аналогичные мероприятия прошли сегодня еще в ряде городов в 20 регионах страны. Ожидалось участие в них до 8 тыс человек, за порядком следили около 2 тыс полицейских.

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