Факельное шествие в честь Бандеры в Киеве: полиция назвала число участников

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В факельном шествии, посвященном годовщине со дня рождения Степана Бандеры, которое стартовало в центре Киева, приняли участие несколько сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Колонну, которая выдвинулась со столичного парка им. Шевченко в сторону Майдана Независимости, сопровождали около сотни правоохранителей.

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Аналогичные мероприятия прошли сегодня еще в ряде городов в 20 регионах страны. Ожидалось участие в них до 8 тыс человек, за порядком следили около 2 тыс полицейских.