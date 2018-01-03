наверх
03.01.201814:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Хмельницком пьяный водитель станцевал на капоте перед полицейскими

    (обновлено: )123
    Патрульная полиция задержала водителя, в крови которого содержание алкоголя в шесть раз превышало норму. Мужчина станцевал перед полицейскими на капоте авто.
    Полиция эвакуирует авто пьяного водителя в Хмельницкого
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Хмельницком полиция остановила водителя "ВАЗ-2101" за нарушение правил дорожного движения.

    При осмотре и проверке на драгере оказалось, что мужчина пьян, а документов на авто у него при себе нет.

    Смотрите также: Водитель на ходу раскачал авто, чтобы скрасить плохой день

    "Тест проводили с помощью прибора Драгер, который показал 1,29 промилле, что в шесть раз превышает допустимую норму. На водителя автомобиля патрульные составили административные материалы по части 1 статьи 130 КоАП за управление автомобилем в нетрезвом и наложили взыскание в сумме 510 гривен по части 2 статьи 126 КоАП за управление без документов", — говорится в сообщении Управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

    Фото Национальной полиции Украины
    Пьяный водитель танцует на капоте авто в Хмельницком

    Автомобиль нарушителя был эвакуирован, а сам он перед этим залез на капот ВАЗа и станцевал перед патрульными.

    Напомним, что в 1 января в Шепетовке Хмельницкой области Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу с  дочерью. В результате ДТП женщина погибла на месте. Водитель легковушки с места аварии сбежал, однако позднее был задержан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: накажут ли виновных?
    Вадим Карасев
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел