В Хмельницком пьяный водитель станцевал на капоте перед полицейскими

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Хмельницком полиция остановила водителя "ВАЗ-2101" за нарушение правил дорожного движения.

При осмотре и проверке на драгере оказалось, что мужчина пьян, а документов на авто у него при себе нет.

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"Тест проводили с помощью прибора Драгер, который показал 1,29 промилле, что в шесть раз превышает допустимую норму. На водителя автомобиля патрульные составили административные материалы по части 1 статьи 130 КоАП за управление автомобилем в нетрезвом и наложили взыскание в сумме 510 гривен по части 2 статьи 126 КоАП за управление без документов", — говорится в сообщении Управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Фото Национальной полиции Украины Пьяный водитель танцует на капоте авто в Хмельницком

Автомобиль нарушителя был эвакуирован, а сам он перед этим залез на капот ВАЗа и станцевал перед патрульными.

Напомним, что в 1 января в Шепетовке Хмельницкой области Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу с дочерью. В результате ДТП женщина погибла на месте. Водитель легковушки с места аварии сбежал, однако позднее был задержан.