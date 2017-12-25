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    В Одессе нетрезвый водитель на авто пытался заехать в супермаркет

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    Как сообщили в патрульной полиции Одессы, водитель-нарушитель, въехавший в супермаркет, имел явные признаки алкогольного опьянения.
    На месте ДТП в Одессе
    Патрульная полиция Одессы

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Одессе нетрезвый водитель Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ и разбил витрину магазина, пытаясь въехать в супермаркет.

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    Об этом сообщили в прeсс-службе Пaтрульнoй пoлиции Одессы в Facebook. 

    "Водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед столкновением он разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества", — сообщает подробности патрульная полиция Одессы.

    На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления).

    Ранее сообщалось, что в Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП. В пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

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